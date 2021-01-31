الجمعية الليبية القضائية تضع شرطا لقبول ترشح هذه الشخصية لرئاسة ليبيا

وبحسب البيان الذي نشرته الجمعية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فقد أكدت الجمعية أن قرار ترشح الحافي يتعارض مع استقلال القضاء ووحدته، محذرة من انتهاك مبدأ الفصل بين السلطات.

وقال البيان"إن الجمعية القضائية لا تنكر حق أي مسؤول قضائي في الترشح لأي منصب سياسي بما في ذلك السيد المستشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء، شريطة أن يتقاعد أو يستقيل من منصبه القضائي أولا، ولا يترشح أثناء مباشرة عمله؛ لأنه لا يمثل نفسه بل يمثل سلطة قضائية مستقلة".

وأعلن البيان أن الجمعية ترفض رفضا قاطعا إدخال القضاء في محاصصة سياسية جهوية مقيتة، مقتدية في ذلك بالثوابت القضائية التي تسير عليها.

وشدد البيان على ضرورة تحييد القضاء، وإبعاده عن مستنقع السياسة، مشيرا إلى أن الجمعية لن تقف متفرجة لأي انتهاك يطال مبدأ استقلال القضاء، وإن مارسه أعلى سلطة قضائية في البلاد، عن طريق التدخل في الشأن السياسي والترشح لعضوية السلطة التنفيذية .

وطرح البيان العديد من الأسئلة التي رآها مهمة، حيث قال: كيف يستساغ أن يكون رئيس السلطة القضائية رئيسا للسلطة التنفيذية في ذات الوقت؟، وكيف سيكون حال القضاء إذا لم يفز في الانتخابات ولم يمنح الثقة ؟ أو إذا فقد ثقة نواب الشعب؟

وماذا سيكون الحال إذا فاز في الانتخابات وأدى ذلك إلى انقسام السلطة القضائية وتفككها؟ أو إذا فشلت السلطة التنفيذية في القيام بمهامها أو إذا استمر الانقسام السياسي وزادت المعاناة وعادت الصراعات والنزاعات من جديد؟

يشار إلى أن محمد الحافي كان ضمن الأسماء التي أعلنت عنها بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا أمس، ضمن 24 شخصية ترشحوا للمجلس الرئاسى و21 لمنصب رئيس الوزراء، فى الفترة الانتقالية قبل إجراء الانتخابات العامة نهاية العام الحالي.

ونشرت البعثة قائمة المرشحين للمجلس الرئاسى ومنصب رئيس الوزراء، بالترتيب الأبجدى للغة العربية، وذلك بعد انتهاء فترة الأسبوع لتلقى الترشيحات لمناصب السلطة التنفيذية والتى انتهت فى 28 يناير/كانون الثاني الحالي.

وجاءت أسماء المرشحين للمجلس الرئاسى (بالترتيب الأبجدى للغة العربية) كالتالي: إدريس سليمان أحمد القايد.. أسامة جويلي.. أسعد محمد زهيو.. خالد السائح.. خالد عمار المشري.. سلامة إبراهيم الغويل.. سليمان أسويكر عوض.. الشريف الوافي.. صلاح الدين النمروش.. طارق عبد الله الأشتر.. عبد الرحمن محمد أبو القاسم البلعزي.. عبد الرحيم على محمد الشيباني.. عبد الله حسين اللافي.. عبد المجيد غيث سيف النصر.. عقيلة صالح قويدر.. على أبو الحجب.. على محمود بوخيرالله.. عمر مهدى أبو شريده.. ماجدة وفتي.. محمد القمودى الحافي.. محمد حسن سليمان البرغثي.. محمد منفي.. مصطفى عبد الحميد دلاف.. موسى الكوني.