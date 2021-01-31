الأردن يعلن الأسعار الجديدة للبنزين والديزل

قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، اليوم الأحد، رفع أسعار البنزين والديزل خلال شهر فبراير/ شباط الذي سيبدأ غدا.

وبحسب موقع "عمون" فإن اللجنة عقدت اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية، واستعرضت الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر يناير/ كانون الثاني، وقارنتها بمثيلاتها لشهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأكدت اللجنة أن استعراض معدلات الأسعار العالمية أظهر ارتفاعاً على أسعار المشتقات النفطية خلال شهر يناير/ كانون الثاني.

وبالتالي ارتفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 خلال شهر فبراير/ شباط بمقدار 35 فلسا ليصبح 730 فلسا/ لتر، بدلاً من 695 فلسا/ لتر، وارتفع سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 35 فلسا ليصبح 945 فلسا/ لتر بدلا من 910 فلسات/ لتر، وارتفع سعر الديزل بمقدار 25 فلسا/ لتر ليصبح 525 فلسا/ لتر بدلاً من 500 فلس/ لتر.

وأكدت اللجنة أنه قد تم تثبيت سعر مادة الكاز عند 460 فلس/لتر، كما بقي سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير/ أسطوانة، وذلك تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء.

وكان قرار قد صدر عن مجلس الوزراء في الأردن بتثبيت سعر الكاز حتى نهاية شهر إبريل/ نيسان المقبل بناء على تسعيرة شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، مع تأكيد تخفيض السعر في حال تراجعت الأسعار العالمية خلال هذه الفترة، كما تقرر إبقاء قيمة فرق الوقود على فاتورة الكهرباء عند صفر، وتم أيضاً تثبيت سعر بيع أسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير للأسطوانة.

يشار إلى أن معدل سعر خام برنت ارتفع من 49.8 دولار للبرميل لشهر كانون الثاني الماضي إلى 54.8 دولار للبرميل في شهر كانون الثاني.

وبحسب "الغد الأردني" كانت الحكومة رفعت أسعار المحروقات نهاية الشهر الماضي بنسبة 6 % وبناء عليه تم رفع اسعار البنزين 90 لشهريناير/ كانون الثاني، بمقدار 30 فلسا وبنسبة 4.5 % ليصبح سعر الليتر قيمته 695 فلسا لليتر بدلا من 665 فلسا لليتر، الشهر الماضي، كما قررت الوزارة رفع سعر البنزين 95 بمقدار 30 فلسا أيضا وبنسبة 3.4 % ليصبح سعر الليتر 910 فلسات بدلا من 880 فلسا.