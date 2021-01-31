ما علاقته بحزب الله اللبناني.. رئيس الأركان الإسرائيلي يلتقي قائد "اليونيفيل"

التقى رئيس الأركان الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، ظهر اليوم الأحد، قائد قوات "اليونيفيل" العاملة في جنوب لبنان، الجنرال ستيفانو ديل كول، لمناقشة الوضع الأمني ​​على الحدود المشتركة مع لبنان.

ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلالها أن كوخافي التقى بالجنرال ديل كول، لبحث الوضع الأمني ​​على الحدود المشتركة مع لبنان، ومهام قوات اليونيفيل بالمنطقة، ومناقشة ما أسماه بـ"انتهاكات حزب الله اللبناني" المستمرة لقرار مجلس الأمن 1701، وعدم فرض الجيش اللبناني سلطته على الأراضي اللبنانية في الجنوب.

يعتبر جيش الدفاع قوة #اليونيفيل عاملاً هامًا ومؤثرًا في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة متوقعًا منها تقديم تقارير ونتائج تحقيقات مفصلة وموثوقة وسريعة.كما يتوقع من قوة الطوارئ الدولية أن تعمل على تطبيق دقيق لمنع انتهاكات القرار الدولي التي يرتكبها بانتظام جيش #حزب_الله الإرهابي pic.twitter.com/AFjwrjldaZ — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 31, 2021

وادعت القناة العبرية "السابعة"، اليوم، أن الجيش الإسرائيلي يعتقد بأن حزب الله اللبناني ينتهك قرار مجلس الأمن رقم 1701، وهو ما دفع بالجنرال أفيف كوخافي إلى الإسراع بعقد لقاء مع قائد قوات اليونيفيل الدولية، باعتبارها عاملا مهما ومؤثرا في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

وطالب أفيخاي أدرعي قائد قوات اليونيفيل أو قوة الطوارئ الدولية أن تعمل على تطبيق دقيق لـ"منع انتهاكات القرار الدولي التي يرتكبها حزب الله".

وأشارت القناة العبرية السابعة إلى أن قوة الطوارئ الدولية "اليونيفيل"، هي قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة، تعمل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ العام 1978، وهي قوة يتم تفويضها أو تمديدها سنويا.