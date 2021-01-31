استهداف رتل دعم لوجيستي للتحالف الدولي جنوبي العراق

وأضاف المصدر أن "الانفجار اسفر عن اضرار في احدى عجلات الرتل".

ومؤخرا تصاعدت وتيرة استهداف المنطقة الخضراء، التي تضم مقرات حكومية وبعثات سفارات أجنبية في بغداد، إلى جانب قواعد عسكرية تستضيف قوات التحالف الدولي، وأرتال تنقل معدات لوجستية، بعمليات قصف صاروخي، وهجمات بعبوات ناسفة.