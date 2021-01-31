سلطنة عمان تمدد إغلاق حدودها البرية أسبوعا

أعلنت سلطنة عمان، اليوم الأحد، تمديد إغلاق حدودها البرية لمدة أسبوع، للحيلولة دون دخول سلالات متحورة من فيروس كورونا إلى البلاد.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا قررت تمديد إغلاق المنافذ البرّية للسلطنة لمدة أسبوع آخر.

وأوضحت أن الإغلاق سيستمر حتى مساء الإثنين الموافق 8 فبراير/شباط المقبل.

#اللجنة_العليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس #كورونا (كوفيد19) تقرر تمديد إغلاق المنافذ البرّية لـ #السلطنة لمدة أسبوع آخر ينتهي في الساعة السادسة من مساء يوم الإثنين الموافق 8 فبراير المقبل . — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) January 31, 2021

وفي 18 من الشهر الجاري، أعلنت السلطنة إغلاق المنافذ البرّية لمدة أسبوع قابلة للتمديد، قبل أن تعود وتمدده أسبوعا ثانيا حتى غدا الإثنين الأول من فبراير.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال وزير الصحة العماني أحمد بن محمد السعيدي إنه لا يستبعد " مُطلقًا "الكشف عن حالات جديدة من المصابين بالسلالات الجديدة لكورونا بعد تسجيل 4 حالات في السلطنة.

معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة لا يستبعد " مُطلقًا "الكشف عن حالات جديدة من المصابين بالسلالات الجديدة ويؤكد أنه تم مخبريًا تسجيل ٤ حالات في السلطنة . pic.twitter.com/n9olQK8SEG — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) January 31, 2021

وأعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي المصابين بفيروس كورونا في السلطنة وصل إلى 134 ألفا و326 من بينهم 1529 حالة وفاة و126 ألفا و854 حالة تعاف.