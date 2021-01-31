وزير النقل المصري يكشف عن مشروع يربط مصر بـ9 دول

قال وزير النقل المصري المهندس كامل الوزير، إن هناك خطة لتنفيذ مشروع من أهم أهدافه تحقيق الربط بين مصر ودول الجوار.

وبحسب موقع "الشروق"، أضاف الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، خلال الاستماع إلى بيان وزارته، أن "الطريق البري يربط بين 9 دول أفريقية، منها السودان".

وأوضح أن تطوير الطريق البري والسكك الحديدية يستهدف خلق طريق من السلوم لبنغازي، لافتا أن هذا يدعم الصناعة والعمالة المصرية ويسهم في نقل البضائع إلى ليبيا.

وأفاد بأنه "كان هناك تنسيق مع تشاد، هل يكون خط السير من السودان أو ليبيا، وتم الاستقرار أن نبدأ من ليبيا ثم تشاد ثم الكونغو".

وأكد الوزير أن "مشروعات السكك الحديدية تشهد نقلة نوعية للنهوض بها وتطويرها بالتوازي مع إنشاء القطار الكهربائي السريع".

وأشار إلى أنه "ستتم الاستعانة بأحدث النظم في السكك الحديد لتحقيق عوامل الأمان وتجنب الأخطاء البشرية".

وذكر الوزير أن "التطور الذي شهده قطاع الطرق والكباري، انعكس على ترتيب مصر العالمي في مؤشر جودة الطرق خلال الفترة من 2014 حتى 2019، حيث تقدمت مصر 90 مركزاً لتصل للمركز 28 عام 2019، مقارنة بالمركز 45 عام 2018، والمركز 75 عام 2017، والمركز 107 عام 2016، والمركز 110 عام 2015، والمركز 118 عام 2014"، وذلك وفقا لتقارير التنافسية العالمية.