تسجيل
18:09 GMT31 يناير/ كانون الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    حشيش

    السجن 30 عاما لشباب تعاطوا "الزطلة" يشعل مواقع التواصل بتونس

    © REUTERS / AMIR COHEN
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 01
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/102348/30/1023483053_0:183:3500:2151_1200x675_80_0_0_7fb8e30bbda2b8d1cdb73ff9ad8f74db.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202101311047964358-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-30-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B7%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/

    أثار حكم بسجن 3 شبان 30 سنة على خلفية تعاطيهم مادة مخدرة في ملعب رياضي غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، حيث اعتبر الكثيرون الحكم "قاسيا".

    وأصدرت المحكمة الابتدائية بمحافظة الكاف، شمال تونس، يوم الأربعاء الموافق 20 كانون الثاني/يناير أحكاما قضائية بالسجن تصل إلى ثلاثين عاما بحق ثلاثة شبان لاستهلاكهم "الزطلة" (الحشيش)، في غرفة تغيير الملابس بملعب رياضي عمومي، بحسب موقع "شمس إف إم".

    حشيش
    © Sputnik . Andrey Stenin
    مصر... ضبط 8 أطنان حشيش و8 ملايين قرص مخدر في حاوية

    وقال الناطق الرسمي باسم محكمة الكاف محمد فوزي الداودي إن: "الحكم لا يشمل فقط استهلاك المخدرات، بل استغلال ملعب رياضي لتعاطي مواد مخدرة" والقانون التونسي يشدد العقوبة في حال استغلال المؤسسات العمومية.

    ونقلت "فرانس برس" عن الداودي أن الحكم جاء بناء على "قانون 52 واستنادا إلى الفصلين 7 و11".

    لكن تعليق الناطق الرسمي باسم المحكمة حول حيثيات الحكم لم يقنع الكثيرون الذين رأوا في الحكم "قسوة بالغة"، وطالبوا بتخفيفه بل وتعديل القوانين التي سمحت بإصداره.

    ولاقى الحكم انتقادات واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، واصفين إياه بـ"القاسي" و"غير الإنساني" وطالبوا بضرورة تغيير التشريعات و"أنسنتها".

    وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج "الحبس-لا، بدل (غيّر) 52" ودعوا للتظاهر والاحتجاج ضد الحكم القضائي.

    وفي تعليقها على الحكم كتبت أماني مبروك تغريدة ضمن الهاشتاج قالت فيها: "في تونس نخليو الفاسدين، المتحرشين، المغتصبين و المجرمين يفلتوا من العقاب أما نحطو شباب على جونتة في الحبس!!".

    ​السفلة خلونا بدل ما نناضل من أجل الحرية .. أن نناضل من أجل تحسين ظروف الحبس #لا_لتعديل_الدستور #باطل #لا_للتعديلات_الدستورية

    ​أما المغرد صابر فكتب قائلا: "السفلة خلونا بدل ما نناضل من أجل الحرية .. أن نناضل من أجل تحسين ظروف الحبس".

    من جانبها استنكرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان "الحكم الجائر"، وقال رئيس فرع الرابطة بالكاف نور خماسي:" يجب تنقيح فصول قانون 52 وهذا الحكم غير معقول".

    وكتبت الأستاذة الجامعية رجاء بن سلامة في صفحتها بموقع فيس بوك "يا قضاة محكمة الكاف، احبسوني بدلا عنهم!! يا من حكموا بلا رأفة ولا رحمة ولا شفقة على شبان بالسّجن ثلاثين عاما لأنهم دخنوا سيجارة حشيش".

    وأضافت:" يا من أدهشتم العالم بحكم مناف للمنطق ولحقوق الإنسان والدستور والأعراف، وكل ما هو إنساني، كيف تفهمون الدستور والديمقراطية وحقوق الإنسان؟".

    ولم تتوقف ردود الفعل على المستوى المحلي، حيث قالت مديرة المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية آمنة القلالي الأحد "نعتبر مبدئيا أن كل الأحكام في ملف استهلاك ومسك المخدرات غير مقبولة".

    وأضافت أن الأحكام السجنية "وسيلة لردع الشباب وليس للإصلاح والهدف من ذلك هو كسر الشباب".

    يذكر أن أعمار المحكومين الثلاثين عاما ولا تتجاوز، والحكم الصادر بحقهم ابتدائي وقابل للاستئناف ثم النقض.

    وفي العام 2017، تم تنقيح العقوبات في قانون استهلاك المخدرات وأعطى للقاضي حق تخفيف العقوبة السجنية لكن الفصل 11 المتعلق باستغلال مؤسسة عمومية لم ينقح، وفقا للداودي.

    انظر أيضا:

    العفو الدولية تطالب تونس بإجراء تحقيق عاجل بشأن وفاة شاب أثناء الاحتجاجات
    "دورك رمزي"... الغنوشي يوجه رسالة إلى الرئيس التونسي على وقع الخلاف الأخير
    غياب المحكمة الدستورية يفاقم الأزمة... من يملك عزل الآخر في تونس؟
    الكلمات الدلالية:
    السجن, الحشيش, تونس
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    احتجاجات في طرابلس، لبنان 26 يناير 2020
    نبذة مصورة عن أبرز أحداث الأسبوع من "سبوتنيك"
    بايدن يلغي قرارات ترامب بشأن التأمين الصحي
    بايدن يلغي قرارات ترامب بشأن التأمين الصحي
    كيف تحافظ على أمان هاتفك
    كيف تحافظ على أمان هاتفك
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك