أول لبناني تفرج عنه الإمارات يصل بيروت

وصل أول لبناني مفرج عنه من الإمارات إلى مطار رفيق الحريري في بيروت مساء اليوم الأحد.

المواطن اللبناني زيد الضيقة، وصل إلى بيروت على متن طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط (شركة الطيران الوطنية اللبنانية)، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

والضيقة هو أول اللبنانيين الـ 11 الذين أدت وساطة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مع السلطات الإماراتية، إلى إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى بلادهم، بحسب المصدر ذاته.

من جانبها، نقلت صحيفة "النهار" عن مدير الأمن العام اللبناني قوله إن "قضية بعض اللبنانيين الموقوفين في دولة الإمارات ستشهد انفراجة.

وكان إبراهيم قد أكد في تصريحات صحفية وجود 30 موقوفا لبنانيا في الإمارات، مشيرا إلى أنه على تواصل مع مسؤولين إماراتيين منذ زهاء سنتين "لحلحلت هذه الملفات".

وبحسب وكالة الأنباء المركزية (لبنانيبة مستقلة)، فقد جرى توقيف 14 لبنانيا في الإمارات على دفعتين، من بينهم 7 من أبناء ​بلدة شحور​ الجنوبية، أوقفوا جميعاً أثناء ممارستهم هواية كرة القدم.

ولفتت إلى أن "الموقوفين مقيمين في ​الإمارات العربية المتحدة​، ولا تحمل سجلّاتهم أي سوابق في الإمارات أو في لبنان".

من جانبها، قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية إنه "خلال الشهرين الماضيين، ارتفعت أعداد اللبنانيين المقيمين في الإمارات الذين جرى توقيفهم، من دون وجود دليل بحقهم"، لافتة إلى أن "مجموعة من اللبنانيين اعتقلت من داخل أحد ملاعب كرة القدم، بتهمة تداول فيديوهات على واتساب للأمين العام لحزب الله(حسن نصر الله)".