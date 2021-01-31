إسقاط طائرة تجسس إسرائيلية بقطاع غزة

اعترف الجيش الإسرائيلي بإسقاط مسلحين في قطاع غزة لطائرة مسيرة تابعة له مساء اليوم الأحد.

وقالت قناة "كان" الرسمية نقلا عن مصادر في الجيش إن طائرة بدون طيار تم إسقاطها داخل قطاع غزة دون مخاوف من تسرب معلومات.

ولم تضف القناة مزيدا من التفاصيل، حول ملابسات إسقاط الطائرة بدون طيار، والمهمة التي أطلقت من أجلها في سماء القطاع.

إلا أن وكالة "معا" الفلسطينية (مستقلة)، نقلت عن مصادر لم تسمها أن "مقاومين فلسطينيين تمكنوا من إسقاط طائرة تجسس إسرائيلية شمال القطاع ونقلها لمكان آمن".

ونشرت الوكالة صورا قالت إنها للطائرة الإسرائيلية التي سقطت شمال القطاع.