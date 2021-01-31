إعلام: نتنياهو يسقط البحرين ودبي من جدول زيارته للخليج

كشف تقرير عبري، مساء اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر تقليص زيارته "التاريخية" للخليج.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "قرر نتنياهو تقليص مدة زيارته التاريخ إلى الخليج في ظل تفشي وباء كورونا وتمديد الإغلاق"

ونقلت عن مصدر مطلع لم تسمه أنه كان من المقرر أن يزور نتنياهو خلال جولته التي تستمر 3 أيام 3 وجهات هي أبوظبي ودبي والبحرين.

وأضاف المصدر "لكن تم إلغاء الزيارة إلى دبي والبحرين، وسيكتفي نتنياهو بزيارة ماكوكية إلى أبوظبي تستغرق 3 ساعات فقط".

ومن المقرر أن يتلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال زيارته ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، وفق المصدر ذاته.

وأوضح المصدر أن "الحديث يدور عن زيارة تم تأجيلها عدة مرات ولا يمكن تأجيلها الآن في ظل وجود قضايا سياسية وإقليمية على جدول الأعمال"، دون مزيد من التفاصيل.

وكان من المقرر في البداية أن يقوم نتنياهو برحلته هذه في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ثم تم تأجيلها مرتين أخريين بسبب جائحة كورونا وبسبب الأزمة السياسية الداخلية في إسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد كشفت قناة "I24 NEWS" الإسرائيلية أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، سيقوم بزيارة رسمية إلى الإمارات والبحرين، منتصف شهر فبراير/شباط المقبل.

وعزت القناة الهدف من زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى التأكيد على الإنجازات الدبلوماسية الأخيرة لبلاده مع بعض الدول العربية، بينما يحاول أيضًا حشد قادة هذه الدول من أجل إنشاء جبهة موحدة ضد عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.

وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، بوساطة أمريكية، خلال حفل في البيت الأبيض، في 15 سبتمبر/أيلول الماضي.

وتتخوف إسرائيل من عودة إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن للاتفاق النووي مع إيران الذي انسحب منه سلفه دونالد ترامب عام 2018، وأعاد فرض عقوبات صارمة على طهران.