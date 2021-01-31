سياسيون لـ"سبوتنيك": الحكومة السودانية المرتقبة خطفتها فئة محدودة من الأحزاب

كشفت تقارير سودانية عن خلافات متباينة بين قوى سياسية حول كيفية توزيع الحقائب الوزارية في الحكومة المرتقبة، فيما أشار سياسيون في حديثهم مع وكالة "سبوتنيك" إلى أن التشكيل الوزاري المرتقب استولت عليها أحزاب محدودة داخل ائتلاف "قوى الحرية والتغيير" الحاكم في السودان.

الخرطوم- سبوتنيك. وصرح المتحدث باسم حزب البعث السوداني، محمد وداعة، لوكالة "سبوتنيك" بأن "التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الانتقالية المتوقعة إعلانها من قبل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، يعتبر دون الطموحات وقد خطفته فئة محدودة من قوى الحرية والتغيير".

وتوقع وداعة أن "لا تستطيع الحكومة الانتقالية الجديدة تلبية احتياجات المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية الذي يعانيها أغلب السودانيون "، مضيفاً أن "حزبهم سبق أن عرض رؤيته على رئيس الوزراء حمدوك في وقت سابق حول الحكومة الجديدة بإعادة جميع هياكل السلطة الانتقالية واختيار أفضل الكفاءات للمناصب".

وفي سياق متصل، دعا العضو في مجلس شركاء الفترة الانتقالية ورئيس الجبهة التيار الوسط، التوم هجو، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد "لإجراء انتخابات مبكرة حال عجزت الحكومة القائمة عن حل الأزمات وتلبية مطالب الثورة".

وأكد هجو "عدم تقبلهم بالترشيحات المطروحة"، واصفا إياها بأنها "متناقضة وضعيفة"، لافتا إلى أنه "إذا استمر الوضع كما هو عليه فلا أتوقع المستقبل يكون جيدا"، متابعا "المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة بالاحتكار وخطف السلطة من قبل مجموعة أحزاب محددة".

ومن ناحية أخرى، صرح ساطع الحاج، الأمين العام للحزب الوحدوي الناصري في السودان، لوكالة "سبوتنيك" أن "الأولوية للحكومة المرتقبة هو ملف الاقتصاد إلى جانب بقية برامج الفترة المتفق عليها مسبقا"، مشيراً إلى أن "برنامج الحكومة ظل يتطور منذ وثيقة البديل الديمقراطي قبل عزل الرئيس عمر البشير ثم إلي ميثاق قوي الحرية والتغيير حتى وصوله اتفاقية الوثيقة الدستورية الموقعة في 2019".

وأضاف الحاج أن "برنامج الحكومة يحوي 16 بندا، ومهام الحكومة متفق حولها ومنصوص عليها في الوثيقة الدستورية"، مشيراً إلى أن "ملف السلام جاء بمهام إضافية تتمثل في مشروعات السلام التنموية وتنفيذ اتفاقية السلام الموقعة في العاصمة جوبا".

يذكر أن مجلس شركاء الفترة الانتقالية اجتمع مؤخرا مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان لمناقشة استكمال هياكل الفترة الانتقالية (المجلس السيادي- مجلس الوزراء - المجلس التشريعي – الولاة).

وبحسب بيان لمجلس السيادة فقد خلص الاجتماع إلى إعلان تشكيل مجلس السيادة ومجلس الوزراء الخميس المقبل، بالإضافة إلى إعلان تكوين المفوضيات والمجلس التشريعي في 15 فبراير/شباط المقبل.