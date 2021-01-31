فيديو... فتاة تقتحم بسيارتها ممشى كورنيش جدة بالسعودية

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، قالوا إنه يوثق لحظة اقتحام فتاة بسيارتها لممشى الواجهة البحرية في مدينة جدة السعودية.

وفي المقطع تظهر سيارة حمراء تسير بسرعة، في ممشى الكورنيش، الذي كان يمارس فيه البعض رياضة المشي، بحسب رواد مواقع التواصل.

فيديو..



فتاة تقتحم بسيارتها ممشى الكورنيش في جدة ! #ترند_الاخبار



(متداول) pic.twitter.com/i63jlmfCnl — Trendnews24 | ترند الأخبار (@trendnews_24) January 30, 2021

​وعقب توقف السيارة التي تردد أنها دهست شخصين كانا يقودان دراجات هوائية، تجمع حولها عدد من الشباب.

#فيديو

بعد أن فقدت السيطرة على مركبتها

فتاة تقتحم ممشى بالواجهة البحرية في #جدة وتدهس شخصين أثناء قيادتهما الدراجة الهوائية" pic.twitter.com/MC4xfEp6wH — صحيفة قلم (@qalamsa) January 31, 2021

​وأظهر الفيديو أن عدد من الدوريات الأمنية، وصلت إلى مكان الواقعة فيما يبدو للتحقيق في الحادث.

فتاة تقتحم الممشى البحري في جده وعلى حسب شهود عيان كانت في حالة غير طبيعية😊🤔 pic.twitter.com/tAzZM4ZHxw — مغرد راقي أحب العزلة 🌼🌼 (@alimoeed374) January 31, 2021

فيما ذكر مغردون أن الفتاة فقد السيطرة على السيارة لأنها كانت في حالة غير طبيعية.