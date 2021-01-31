فيديو... فتاة تقتحم بسيارتها ممشى كورنيش جدة بالسعودية

وفي المقطع تظهر سيارة حمراء تسير بسرعة، في ممشى الكورنيش، الذي كان يمارس فيه البعض رياضة المشي، بحسب رواد مواقع التواصل.
فيديو..
فتاة تقتحم بسيارتها ممشى الكورنيش في جدة ! #ترند_الاخبار
(متداول) pic.twitter.com/i63jlmfCnl
— Trendnews24 | ترند الأخبار (@trendnews_24) January 30, 2021
وعقب توقف السيارة التي تردد أنها دهست شخصين كانا يقودان دراجات هوائية، تجمع حولها عدد من الشباب.
#فيديو
بعد أن فقدت السيطرة على مركبتها
فتاة تقتحم ممشى بالواجهة البحرية في #جدة وتدهس شخصين أثناء قيادتهما الدراجة الهوائية" pic.twitter.com/MC4xfEp6wH
— صحيفة قلم (@qalamsa) January 31, 2021
وأظهر الفيديو أن عدد من الدوريات الأمنية، وصلت إلى مكان الواقعة فيما يبدو للتحقيق في الحادث.
فتاة تقتحم الممشى البحري في جده وعلى حسب شهود عيان كانت في حالة غير طبيعية😊🤔 pic.twitter.com/tAzZM4ZHxw
— مغرد راقي أحب العزلة 🌼🌼 (@alimoeed374) January 31, 2021
فيما ذكر مغردون أن الفتاة فقد السيطرة على السيارة لأنها كانت في حالة غير طبيعية.
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