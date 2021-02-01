وزيرة الصحة المصرية تكشف موعد تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا

كشفت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، يوم الأحد، عن موعد تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كوفيد-19.

وقالت هالة زايد في تصريحات لبرنامج الحكاية المذاع عبر فضائية "إم بي سي"، إن الوزارة تعقد اتفاقيات مع العديد من شركات اللقاح بشكل فردي للحصول على لقاحات كورونا، مشيرة إلى حصول لقاحي أسترازينيكا وسينوفارم على موافقة الاستخدام الطارئ بمصر.

وأضافت زايد، أن لقاحات «سبوتنيك V"، و"سينوفارم" و"جونسون أند جونسون" في مرحلة التسجيل بهيئة الدواء، معلنة بدء تلقيح كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ضد كورونا، منتصف شهر فبراير/شباط الجاري.

وأشارت إلى أن "سينوفارم نوع من اللقاحات تعتمد على الفيروس غير الحى مثل تطعيم الأنفلونزا وبه مأمونية عالية، أما لقاح أسترازينيكا يعتمد على الفيروس الحى المضاعف وبه نفس التكنيك للقاحات شلل الأطفال ويعطى مأمونية وكفاءة أيضا".

كانت هيئة الشراء الموحد المصرية قد أعلنت التعاقد مع الشركتين المصنعتين للقاح "أسترازينيكا/أكسفورد"، للحصول على 20 مليون جرعة.

من جهته أكد خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، في تصريحات صحفية أنه من المقرر تسلم شحنات جديدة من لقاحي "سينوفارم" و"أسترازينيكا" خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكانت مصر، قد تسلمت يوم 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أول شحنة من لقاح كورونا الذي طورته المجموعة الوطنية الصينية للأدوية (سينوفارم)، قادمة من دولة الإمارات، مؤكدة أنه فعال بنسبة 86% في الوقاية من فيروس كورونا.

يشار إلى أن مجموعة "أسترازينيكا" البريطانية كانت قد قامت بتطوير اللقاح بالتعاون مع جامعة أكسفورد، وهو ثاني لقاح ترخص له وكالة تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية البريطانية بعد لقاح "فايزر - بيونتيك" الذي يوزع في بريطانيا منذ الثامن من ديسمبر/كانون الأول.

اعرف الجدول الرسمي لوصول دفعات لقاحات كورونا.. وزيرة الصحة تكشف#الحكاية#MBCMASR

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واعتمدت وكالة الأدوية الأوروبية لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما.

جدير بالذكر أن مصر قد بدأت رسميا، الأحد الماضي، حملتها للتطعيم باللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد، من داخل مستشفى "أبو خليفة" للعزل بمحافظة الإسماعيلية.



وشهدت وزيرة الصحة هالة زايد، حصول الأطقم الطبية بالمستشفى على اللقاح الصيني "سينوفارم"، بعد إجازته للاستخدام الطارئ، لتبدأ باقي المستشفيات المصرية لاحقاً في إعطائه لأطقهما الطبية.