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    مدرسة في مصر

    الحكومة المصرية توافق على حافز شهري لهؤلاء

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    أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قرارا يقضي بصرف حافز أداء شهري إضافي لبعض المهن الحكومية.

    وبحسب بوابة "أخبار اليوم" الحكومية المصرية، فقد نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء، بصرف حافز أداء شهري إضافي لشاغلي الوظائف التعليمية أو الوظائف الإدارية بالمؤسسات التعليمية.

    طلبة في مدرسة مصرية
    © AFP 2020 / KHALED DESOUKI
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    واكد القرار أنه يسري على "كل من يشغل إحدى الوظائف التعليمية أو تم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس أو المعاهد والإدارات التعليمية أو المناطق الأزهرية والمديريات التعليمية، أو الإدارة العامة لقطاع المعاهد الأزهرية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها والأزهر الشريف".

    واشترط القرار مجموعة من الشروط لاستحقاق الحافز، منها المشاركة في العمل مشاركة فعلية، وبذل جهد متميز لرفع مستوى الأداء، وأيضا ألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يومًا، وكذلك ألا يقل تقدير كفاية شغل الوظيفة خلال العام السابق عن مرتبة كفء.

    أيضا فقد اشترط القرار لاستحقاق الحافز ألا يكون شاغل الوظيفة قد أوقف عن العمل أو أحيل إلى المحكمة التأديبية أوالجنائية، وألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي بخصم أكثر من خمسة أيام من أجره خلال شهر.

    يشار إلى أن شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، كان قد شهد زيادة في رواتب المعلمين، بحسب درجة كل معلم، وقد تم رصدها من قبل موقع "الوطن نيوز"، فكانت كالتالي:

    معلم مساعد 2125 جنيها، "134.35دولار، معلم 2350 جنيها، "149.28 دولار"، معلم أول 2525 جنيها، "160.40 دولار"، معلم أول "أ" 2835 جنيها، "180.09 دولار"، معلم خبير 3639 جنيها، "231.16 دولار"، معلم كبير 4675 جنيها، "296.97 دولار".

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    مصر, حوافز المعلمين, المعلمين
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