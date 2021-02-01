"الحشد الشعبي" يشارك في عملية واسعة لملاحقة فلول "داعش" غربي العراق... صور

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الاثنين، المشاركة في عملية أمنية موسعة في جزيرة صحراء الصينية- حديثة غربي البلاد، أُطلق عليها اسم "أسود الجزيرة" في محافظة صلاح الدين.

وقال الحشد في بيان نشره على حسابه الرسمي في موقع تويتر، إن العملية تنفذ من أربعة محاور في جزيرة صحراء الصينية – حديثة في محافظة صلاح الدين وسط البلاد.

وأوضح أن العملية شارك فيها "قيادة عمليات صلاح الدين للحشد بمشاركة اللواء السادس واللواء 31 واللواء 51 وأمن الحشد وجميع المديريات والصنوف الساندة والجيش العراقي وطيران الجيش وشرطة صلاح الدين قوات سوات".

وأشار إلى أن الهدف من العملية هو ملاحقة ما تبقى من فلول عصابات "داعش" الإرهابية في الصحراء.

وشاركت بالعملية التي تنفذ من أربعة محاور قيادة عمليات صلاح الدين للحشد بمشاركة اللواء السادس واللواء 31 واللواء 51 وأمن الحشد وجميع المديريات والصنوف الساندة والجيش العراقي وطيران الجيش وشرطة صلاح الدين السوات لمطاردة ما تبقى من فلول عصابات داعش الإرهابية في الصحراء. pic.twitter.com/uH0MydrSDQ — مديرية الإعلام - هيئة الحشد الشعبي (@teamsmediawar) February 1, 2021

وتشن قوات حكومية عراقية بينها الحشد الشعبي عمليات أمنية موسعة ضد التنظيم الإرهابي، تزايدت وتيرتها بعد تفجيرين إرهابيين وقعا في وسط العاصمة بغداد أسفرا عن مقتل وإصابة العشرات.

وفي 21 يناير/كانون الثاني الجاري، شهد سوق بيع الملابس بالباب الشرقي في ساحة الطيران وسط بغداد تفجيرين انتحاريين تبناهما "داعش" لاحقا، وأسفرا عن مقتل 32 عراقيا وإصابة ما يزيد عن الـ 100 شخص، ولاحقا قتل التنظيم 11 من مقاتلي "الحشد الشعبي" في هجوم بمحافظة صلاح الدين.

وفي اليوم التالي لتفجيري بغداد، أطلق العراق عملية أمنية واسعة النطاق باسم "ثأر الشهداء لملاحقة فلول التنظيم في محافظات كركوك وصلاح الدين والأنباء، قُتل خلالها العشرات من أعضاء "داعش" بينهم "أبوياسر" زعيم التنظيم في البلاد.

وكان العراق قد أعلن "النصر" على تنظيم داعش الإرهابي نهاية العام 2017، بعد معارك دامية لأكثر من ثلاثة أعوام، لكن فلول "داعش" ما زالت تشن هجمات على القوات الأمنية في مناطق نائية في شمال البلاد وغربها.