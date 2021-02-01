"أسود العراق" تحقق تقدما مهما ضد الإرهاب في الصحاري

حققت القوات العراقية تقدما مهما في عملية "أسود الجزيرة" التي انطلقت فجر اليوم الاثنين، للقضاء على العناصر الإرهابية في الصحراء الشاسعة غربي العراق.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن القطعات المنفذة لعملية اسود الجزيرة واصلت التقدم نحو أهدافها المرسومة.

وأوضحت الخلية أن قطعات عمليات صلاح الدين المتمثلة باللواء 91 بالجيش العراقي وألوية الحشد الشعبي ( لواء 51، 21 و6 و35) بالإضافة إلى فوج سوات صلاح الدين وأفواج طوارئ شرطة المحافظة، أهداف مهمة.

وأضافت الخلية، كذلك قطعات غرب نينوى متمثلة بتشكيلات الفرقة العشرين ولواء 44 أنصار المرجعية والحشد العشائري في غرب المحافظة والمشتركة مع تشكيلات الفرقة السابعة والحشد العشائري، حققت تقدما ً في العملية.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في وقت سابق من اليوم، انطلاق عملية "أسود الجزيرة" بمرحلتها الأولى لتفتيش مناطق الجزيرة غربي البلاد، وتشترك فيها قيادات عمليات الجزيرة وصلاح الدين وغرب نينوى بتسعه محاور رئيسية، وبإسناد من قبل القوة الجوية وطيران الجيش للبحث عن العناصر الإرهابية في المناطق الصحراوية وتدمير أوكارهم.

وكان العراق قد أعلن "النصر" على تنظيم داعش الإرهابي نهاية العام 2017، بعد معارك دامية لأكثر من ثلاثة أعوام، لكن فلول "داعش" ما زالت تشن هجمات على القوات الأمنية في مناطق نائية في شمال البلاد وغربها