ويليامز: مرشحو السلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا يمثلون جميع أطياف المجتمع

أشادت ممثلة الأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، بقائمة المرشحين لقيادة السلطة التنفيذية المؤقتة للبلاد، مؤكدة أن قائمة المرشحين متنوعة وتمثل أطياف المجتمع الليبي.

القاهرة - سبوتنيك. وقالت في افتتاح جلسة لمنتدى الحوار الليبي في جنيف، اليوم الاثنين، لبدء النظر والتصويت على قائمة المرشحين: "أرحب بالتنوع في المرشحين، حيث يمثلون جميع الأطياف الليبية"، مضيفة أن المرشحين "تعهدوا بالالتزام بمدنية الدولة والبعد عن التدخل الخارجي".

وفي وقت سابق، دعت ستيفاني وليامز، يوم السبت الماضي، الليبيين إلى جلسة حوارية مباشرة عبر منصة الحوار الرقمي.

وتهدف الجلسة الحوارية لجمع أهم الأسئلة التي يرغب الشارع الليبي في طرحها على المرشحين للمجلس الرئاسي ومنصب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، خلال الفترة التمهيدية للانتخابات ووفقا لبيان صادر عن البعثة الأممية.

وقال البيان: "التزاما منها بالشفافية ومشاركة عموم الليبيين في العملية السياسية، موضحة أنه في ضوء توقعها طرح عدد كبير من الأسئلة، سيقوم فريق البعثة بجمع الأسئلة الأكثر تكرارا والمتصلة بالمهام المنوطة بالمناصب المذكورة من مداخلات المشاركات والمشاركين في الجلسة الحوارية الرقمية وطرحها بشكل مباشر على المتقدمين للتنافس على المناصب التنفيذية في جلسة حوارية مفتوحة، والتي سيتم تسجيلها وبث وقائعها لاحقا".

وأشار البيان إلى أن المبعوثة ويليامز، تأمل مشاركة أكبر عدد ممكن من الليبيين وخاصة السيدات والشباب في هذه الجلسة الحوارية الرقمية الخاصة.