تونس الأولى... معهد مختص يحدد ثاني أكثر دولة عربية ديمقراطية

حدد معهد مختص في وضع الديمقراطيات عالميا ثاني أكثر دولة عربية ديمقراطية، بعد تونس التي وضعها في المركز الأول عربيا.

جاء ذلك وفق تصنيف جديدة لمعهد V-DEM INSTITUTE (Varieties of Democracy) المختص في ترتيب الديمقراطيات عالميا، بحسب صحيفة "القبس".

وأظهر المعهد (مستقل مقره السويد) تقدم الكويت في عام 2020 لتحتل المرتبة الـ 106 عالمياً من بين 179 دولة، بعد أن كانت في المركز الـ 111 عام 2019.

وأصبحت الكويت بذلك تحتل المرتبة الثانية عربياً لأول مرة بعد تونس، التي تحتل المرتبة الـ 41 عالميا.

ويقيم المعهد المذكور الديمقراطيات حول العالم بناء على 71 مؤشرا من بينها حرية التعبير وحرية الانضمام للأحزاب أو التيارات السياسية وحماية الحكومة للحريات وغيرها، بحسب المصدر ذاته.

إلا أن الكويت ورغم تقدمها 7 درجات في مؤشر مدركات الفساد العالمي الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية لعام 2020، فإنها لا تزال تحتل المرتبة الأخيرة والدرجة الأقل بين دول مجلس التعاون الخليجي، وهي تتشارك في هذا الترتيب والدرجة مع البحرين.