تفاصيل مشروع "العجلة الدوارة" المقرر إنشاؤها في حي الزمالك بالقاهرة

كشفت تقارير صحفية محلية تفاصيل مشروع العجلة الدوارة "كايرو آي"، المقرر إنشاؤها في حي الزمالك في العاصمة المصرية القاهرة.

وأوضح موقع "مصراوي" أن محافظة القاهرة دشنت بالشراكة مع شركة "نيو هاواي" للاستثمار، مشروع العجلة الدوارة الجديدة في حديقة المسلة بحي الزمالك.

ووصف الموقع العجلة الدوارة تلك بأنها ستكون "الأكبر في قارة أفريقيا" والخامسة من حيث الحجم على مستوى العالم.

وتبلغ قيمة المشروع المرتقب ما يقرب من 500 مليون جنيه مصري، بمساحة ستصل إلى نحو 20 ألف متر مربع، وارتفاع يصل إلى 120 مترا.

وستتسع "كايرو آي" لأكثر من 2 مليون و100 زائر سنويا، وستكون مزودة بساحة انتظار لأكثر من 500 سيارة في وقت واحد، وساحة أخرى مخصصة لانتظار الحافلات، بالإضافة إلى وسائل النقل النهرية.

وستحتوي العجلة الدوارة في الزمالك على 7 مطاعم فاخرة، بالإضافة إلى 8 مطاعم أخرى في منطقة المطاعم، و9 محال أخرى متعددة الاستخدامات، وقاعة حفلات مطلة على النيل بمساحة تصل إلى ألف متر مربع.

وسترتكز تلك العجلة الدوارة على 8 أعمدة كتلة العمود الواحد بطول 85 مترا.

يذكر أن المشروع واجه بعض الانتقادات من قبل سكان حي الزمالك، الذين وصفوا المشروع بأنه يضر بخصوصية الحي الراقي، بحسب وصف عدد منهم.