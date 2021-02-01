تسجيل
10:56 GMT01 فبراير/ شباط 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الرئيس المصري الراحل حسني مبارك

    مسؤول مصري سابق يكشف تفاصيل مثيرة عن "مقالب" حسني مبارك

    © REUTERS / POOL New
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104467/48/1044674822_0:0:2499:1406_1200x675_80_0_0_dbbf0c037053be8264d7d90c7dbc848f.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202102011047969966-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83/

    كشف مسؤول مصري بارز في عهد الرئيس الراحل، حسني مبارك، عن مقالب كان يتعرض لها من جانبه أثناء الرحلات الجوية.

    ووقال الدكتور مصطفى الفقي في مذكراته التي طرحها مؤخرا بعنوان "الرواية... رحلة الزمان والمكان"، واطلعت عليها صحيفة "الوطن" المصرية، عن مروره بمجموعة من "النوادر" بحسب وصفه مع الرئيس مبارك خلال رحلات الطيران، بعد تعيينه سكرتير رئيس الجمهورية للمعلومات والمتابعة فى مؤسسة الرئاسة في 1985، وذلك بسبب قلقه الشديد منها.

    علاء وجمال مبارك في جنازة والدهما الرئيس المصري محمد حسني مبارك، القاهرة، 26 فبراير/ شباط 2020
    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    علاء مبارك منتقدا مسؤول مصري سابق: "رجل الكاوتشوك" وفقد الكثير من الاحترام
    وأشار مصطفى الفقي إلى أنه في إحدى المرات أثناء السفر إلى الصين، اهتزت الطائرة التي كانت تقله مع الرئيس المصري الراحل بصورة شديدة، ما جعل الأخير يستغل خوفه ويطلب منه إحضار البريد السياسي والمجيء به إلى صالون الطائرة للاطلاع عليها.

    وقال في مذكراته: "كان هذا أمرا صعبا في ظل الهزات العنيفة، حيث كنت أحرص على ربط الحزام بشدة متصورا أن ذلك تأمين لي وما كان هناك بد أمامي، إلا التوجه إلى الرئيس، وهو يبدو هادئا ومستمتعا ولا يشعر بأي قلق، ثم يقول لي إن الطائرة التي توجد بها الآن مثال الدراجة بالنسبة للطائرة العسكرية، وسوف أحرص عند عودتنا إلى مصر أن أطلب من أحد الطيارين المقاتلين أن يصحبك في جولة جوية، يقوم فيها بقلب الطائرة عدة مرات، حتى يتم تطعيمك ضد الخوف من الطيران".

    وتابع الفقي أنه رد على الرئيس المصري الراحل وقتها وهو أعصابه مشدودة بسبب اهتزازات الطائرة:

    "يا سيادة الرئيس، أرجو ألا تفكر في ذلك، لأن لياقتي البدنية ليست مثل الطيارين، كما أننى أخشى كثيرا ألاعيب الطيران".

    كما روى الدكتور مصطفى الفقي مقلبا آخر للرئيس الراحل مبارك، وهو عندما كان ينادي أحيانا كبير الطيارين في الطائرة، جمال لطفي، لكي يتفق معه على أن يقول أمامه بخوف وقلق إن هناك سحابة رعدية سوداء مقبلة تجاههم في الجو، وذلك لكي يتابع مبارك ملامح وجهه.

    وأضاف الفقي أنه بعد أن اكتشف أن تلك كانت دعابة من الرئيس الراحل، حسني مبارك، برر له خوفه قائلا: "يا سيدى الرئيس إنني مواطن من 50 مليونا - عدد سكان مصر بمنتضف الثمانينيات - ولكن أنت رئيس الدولة".

    وأردف الفقي أنه ضحك من رد عليه، ولكن اعتبره نوعا من "المداعبة الخبيثة".

    ​ويشغل الدكتور مصطفى الفقي حاليا منصب مدير مكتبة الإسكندرية.

    يشار إلى أن الفقي صرح لبرنامج "شيخ الحارة" في رمضان 2019 أنه كان حريصا على نقل الحقيقة كاملة إلى الرئيس المصري الراحل، محمد حسني مبارك.

    وقال: "الكل يعلم أنني كنت أكثر شخص كان الرئيس مبارك يصيح فيه، وكنت أنقل له الحقيقة كما هي إلى جانب آراء الشارع المصري".

    وأوضح أن "مبارك" كان مستمعا جيدا، ولم يكن عدوانيا، كما تردد عنه، وقال موضحا: "عندما كنت أنقل له الحقيقة كان يسألني "ألا توجد أخبار جيدة"، وكنت أجيبه بـ "لا"، معقبا: "بعض الناس كانت تحب تقول أخبار وردية، وكنت سكرتير الرئيس السياسي لمدة 8 سنوات، وإذا طلب مني الرأي أقوله بصراحة، وصححت صورة الكثيريين لديه".

    كما كشف مصطفى الفقي للبرنامج أن مبارك وصفه بـ"راكب مراجيح الهوا"، مشيرا إلى أنها شهادة حق له يعتز بها، كونه يعلم أن لديه ملاحظات على النظام، والجملة تعني أنه صاحب موقف بحسب رؤيته.

    كما صرح أن مبارك منع سفره لمدة عام بسبب قوله في إحدى الندوات: "الولايات المتحدة تنظر لسوريا باحترام وغير حب وتنظر لمصر بحب وغير احترام".

    وتوفي الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، في شهر فبراير/شباط 2020 عن عمر ناهز الـ92 عاما.

    انظر أيضا:

    تسلل إليه في السعودية... تفاصيل لأول مرة عن تدخل حسني مبارك في "دور الجاسوس"
    "أعرفه منذ فترة طويلة"... مقطع فيديو نادر لجو بايدن يتحدث فيه عن حسني مبارك
    بسبب المقبرة والثروة... إعلامي مصري يعتذر لأسرة حسني مبارك
    محكمة العدل الأوروبية تصدر قرارا جديدا بشأن أموال حسني مبارك وعائلته
    في ذكرى ميلادها... حقيقة ارتباط شريهان بنجل حسني مبارك
    الكلمات الدلالية:
    مصر, مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية, الرئيس السابق حسني مبارك, محمد حسني مبارك, حسني مبارك
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    المصلون يستلقون ويصلون داخل توابيت لـ خداع الموت وتحسين حظهم في معبد في بانكوك، تايلاند، 27 يناير 2021
    مقابل أقل من دولار... اخدع الموت وعش حياة جديدة
    بايدن يلغي قرارات ترامب بشأن التأمين الصحي
    بايدن يلغي قرارات ترامب بشأن التأمين الصحي
    كيف تحافظ على أمان هاتفك
    كيف تحافظ على أمان هاتفك
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك