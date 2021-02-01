"حزب الله": نحن من أسقطنا المسيرة الإسرائيلية وباتت في عهدتنا

قال بيان صادر عن الإعلام الحربي في "حزب الله" اللبناني إن المقاومة هي من أسقطت الطائرة المسيرة، اليوم، في جنوب لبنان، مؤكدا أنها باتت في عهدة الحزب.

وبحسب موقع "النشرة" اللبناني، فقد قال البيان إن "​المقاومة​ الإسلامية أسقطت صباح اليوم ​طائرة​ ​مسيرة​ "درون" تابعة للعدو الإسرائيلي اخترقت الأجواء اللبنانية في خراج بلدة ​بليدا​ ​جنوب لبنان​، وباتت في عهدة مجاهدي المقاومة".

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها حزب الله عن إسقاط مسيرات إسرائيلية، حيث أعلن الحزب في 23 أغسطس/ آب 2020 إسقاط طائرة مسيّرة قرب بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان. كذلك، أعلن اسقاط طائرة مماثلة في 9 سبتمبر/ أيلول 2019، بعد أسبوع من تبادل محدود لإطلاق نار بينه وبين القوات الإسرائيلية آنذاك.

وكان حزب الله توعد باستهداف الطائرات المسيرة الإسرائيلية التي تخرق الأجواء اللبنانية، بعدما اتهم إسرائيل بشن هجوم بطائرتين من هذا النوع في 25 آب/أغسطس 2019 في الضاحية الجنوبية، معقله في بيروت.