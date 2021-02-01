الأردن... ظهور أعراض جانبية على 10 أشخاص بعد تلقي لقاح كورونا

أبلغ 10 أشخاص في الأردن بظهور أعراض جانبية عليهم بعد أن تلقوا الجرعة الأولى من لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأفادت المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية، بأن العشرة أشخاص أبلغوا بظهور الأعراض عبر النموذج الإلكتروني الخاص بالمؤسسة للإبلاغ عن الآثار الجانبية الخاصة بمطعوم كوفيد-19، حسبما ذكرت وكالة "عمون" الإخبارية.

وأوضحت المؤسسة عبر شاشة المملكة، أن أبرز الأعراض هي ألم في موضع الحقن، احمرار في موضع الحقن، انتفاخ في موضع الحقن، تعب، صداع، ارتفاع في درجات الحرارة، ألم مفاصل، قشعريرة، ولفتت إلى وجود حالة واحدة عانت من صعوبة في التنفس.

وأرجعت المؤسسة قلة عدد من استخدموا الرابط إلى أن وزارة الصحة قامت بالاتصال الهاتفي بعينة ممن تلقوا اللقاح بلغت نحو 7500 شخص في بداية حملة التطعيم.

في سياق متصل، كشف ملك الأردن، عبد الله الثاني، يوم السبت الماضي، عما تعرض له بعد مرور يومين على تلقيه اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد.

وقال في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إنه شعر ببعض الأعراض الخفيفة، من تعب وصعوبة في النوم ليومين بعد تلقي اللقاح، لكنه أكد أن الفائدة أعظم بكثير، خاصة مقارنة بخطر الإصابة بـ(كوفيد-19).

وأوضح أنه حرص على تلقى لقاح "كورونا" أمام عدسة الكاميرا "ليدرك الجميع أن العملية سهلة وآمنة، وأنه مع تلقي المزيد من الأردنيين للقاح سنتمكن بعون الله من البدء في التعافي والعمل لتعود الحياة إلى طبيعتها".

وبشأن تأثير فيروس "كورونا" المستجد على اقتصاد الأردن وسبل معيشة مواطنيه، فقد أكد العاهل الأردني في تصريحاته لوكالة (بترا) أنه "تم اتخاذ ما يلزم من القرارات الحكومية لتخفيف أثرها على مختلف القطاعات وحماية الشرائح المجتمعية الأكثر تضررا، كما أنه وجه الحكومة إلى الموازنة في قراراتها بين الحفاظ على الصحة العامة وحماية الاقتصاد الوطني، والسعي لتحويل التحديات إلى فرص".