إصابة 4 فلسطينيين على الأقل برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية

أفادت قناة "كان" الرسمية بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على عدد من الفلسطينيين رصدهم "يقومون بتخريب الجدار الفاصل" في شمال الضفة الغربية، وأصاب 4 منهم على الأقل.

ولم تضف القناة مزيدا من التفاصيل، حول ملابسات الحادث.

לפחות ארבעה פלסטינים נפצעו מירי צה"ל לאחר שזוהו משחיתים את גדר ההפרדה בצפון השומרון@roysharon11 — כאן חדשות (@kann_news) February 1, 2021

لكن الجيش الإسرائيلي كان قد علق أمس الأحد على مقطع فيديو التقطته طائرة دون طيار تابعة له لعشرات العمال الفلسطينيين خلال مرورهم من فتحة قاموا بثقبها في الجدار الفاصل في جبل الخليل جنوبي الضفة الغربية.

ووقتها نقلت قناة "كان" عن متحدث باسم الجيش قوله: "ينتشر مقاتلو الجيش الإسرائيلي في المنطقة وفقا لتقييم الوضع المتغير ويستخدمون مجموعة متنوعة من الإجراءات وفقا لتعليمات إطلاق النار، ضد من يقوم بالتخريب والإرهاب ويلحق الضرر بالسياج الأمني. سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل ضد المخاطر الأمنية وضد دخول أراضي دولة إسرائيل بشكل يخالف للقانون".

מדובר צה"ל נמסר בתגובה לפרסום התיעוד: לוחמי צה"ל פרוסים במרחב בהתאם להערכת המצב המשתנה ומשתמשים במגוון אמצעים בהתאם להוראות הפתיחה באש, כנגד מי שמזוהה כמשחית, מחבל ופוגע בגדר הבטחון. צה"ל ימשיך לפעול מול הסיכון הביטחוני ונגד כניסה בניגוד לחוק לשטח מדינת ישראל@roysharon11 https://t.co/jiA5tAvMc6 — כאן חדשות (@kann_news) January 31, 2021

وكانت إسرائيل قد أغلقت كافة منافذها البرية والجوية مؤخرا في إطار إغلاق شامل تشهده البلاد لمنع دخول سلالات متحورة من فيروس كورونا، ما حال دون دخول آلاف العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل.