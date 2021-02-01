السودان توقع اتفاقا مع منظمة أمريكية بشأن الديمقراطية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة في السودان، أمس الأحد، عن توقيعها مذكرة تفاهم مع منظمة "فريدوم هاوس" الأمريكية.

وستقدم المنظمة بموجب المذكرة الدعم لمشروع الوزارة السودانية الخاص بتأسيس مراكز الشباب والديمقراطية والسلام بولايات السودان، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

كما أسفرت المذكرة عن خطوات سابقة لإنجاز هذا المشروع، مثل توفير الدعم لتدشين منصة إلكترونية قريبا بغرض تدريب الشباب "أونلاين" على العمل الديمقراطي، وذلك بحسب ما صرحت به وزيرة الشباب والرياضة السودانية، المهندسة ولاء البوشي.

وأشارت البوشي إلى أن المنصة الجديدة من تمويل "الصندوق الوطني للديمقراطية و"منظمة أميل".

وأكدت أن "مشروع مراكز الشباب والديمقراطية والسلام يترجم رؤية الوزارة التي تتمثل في الاستفادة من طاقات الشباب لخلق قيادات شابة تكون مؤهلة وقادرة على قيادة البلاد في المجالات كافة وتحقيق السلام المستدام"، بحسب قولها.

وأضافت أنه تم عقد اتفاق شراكة مع "اليوناميد" يقضي بالتزام بتوفير المعينات لمشروع الوزارة من مولدات ومكاتب وغيرها، مع دعم إنشاء 10 مراكز بولايات دارفور.

ووفقا لوكالة الأنباء السودانية، فقد شهدت المنطقة الجنوبية لولاية جنوب دارفور عنفا أهليا مميتا خلف عشرات القتلى والجرحى جراء تجدد الصراعات القبلية بين الرزيقات والفلاتة في محلية قريضة التي تبعد نحو 85 كيلومتر جنوب مدينة نيالا عاصمة الولاية.