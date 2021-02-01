السيسي: تنظيمات إرهابية تمددت في دولنا بدعم من قوى إقليمية وخارجية تستهدف الفوضى

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أن "تنظيمات إرهابية تمددت في دولنا بدعم من قوى إقليمية وخارجية تستهدف الفوضى".

كما دعا السيسي في حفل افتتاح المنتدى العربي الاستخباراتي إلى الوحدة العربية لمواجهة التنظيمات الإرهابية المدعومة من الإقليم أو الخارج، بحسب بوابة "الأهرام" المصرية.

وتابع أن "التنظيمات الإرهابية المدعومة من الخارج تستهدف مقدرات الوطن العربي".

وشدد الرئيس المصري خلال الحفل على "أهمية العمل الاستخباراتي العربي في مكافحة الإرهاب".

عاجل.. رؤساء أجهزة الاستخبارات العربية يشاركون في افتتاح مقر المنتدى العربي الاستخباري بمصر#On pic.twitter.com/gemOz2mz73 — ON (@ONTVEgy) February 1, 2021

وأفادت فضائية "أون إي" المصرية في خبر عاجل أن رؤساء أجهزة الاستخبارات العربية يشاركون، اليوم الاثنين، في افتتاح مقر المنتدى العربى الاستخباري بمصر.

عاجل.. الأمين العام للجامعة العربية يشارك في افتتاح مقر المنتدى العربي الاستخباري بالقاهرة بحضور رؤساء أجهزة استخبارات الدول العربية#ON pic.twitter.com/rnwjp90gyC — ON (@ONTVEgy) February 1, 2021

وشارك الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط في افتتاح مقر المنتدى العربي الاستخباري بالقاهرة بحضور رؤساء أجهزة استخبارات الدول العربية.