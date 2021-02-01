إطلاق اسم "مدينة الملك سلمان الطبية" على مجمع مستشفيات المدينة المنورة

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاثنين، موافقته على إطلاق اسم "مدينة الملك سلمان بن عبد العزيز الطبية" على مجمع مستشفيات المدينة المنورة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن "موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز صدرت على إطلاق اسم "مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية" على مجمع مستشفيات المدينة المنورة، بعد أيام من موافقة مجلس الوزراء على تحويل 3 مستشفيات بالمدينة المنورة (المستشفى العام، مستشفى النساء والولادة والأطفال، مجمع الأمل للصحة النفسية) إلى مدينة طبية كأول مدينة متكاملة تخدم المنطقة بسعة 1246 سريراً".

وعدّ وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، إطلاق اسم "مدينة الملك سلمان"، على المدينة الطبية مصدر فخر واعتزاز لجميع أهالي المنطقة عامة ومنسوبيها بشكل خاص، مؤكداً أن ذلك يأتي انطلاقاً من اهتمام خادم الحرمين الشريفين، ودعمه وتوجيهاته الدائمة لتطوير القطاع الصحي وخدماته في مختلف المجالات من أجل الوطن والمواطن، وذلك بتوفير رعاية طبية وفق أرقى المعايير لأهالي وزوار مدينة المصطفى - ص".

وأشار الدكتور الربيعة، إلى أن "هذا الدعم ليس وليد اليوم، بل هو امتداد لمسيرة الخدمات والمشاريع الصحية بالمنطقة، حيث إن اعتماد المدينة الطبية سيمكنها من التوسع في تقديم خدمات الرعاية التخصصية للمواطنين والمقيمين وتسهيل سرعة الحصول عليها وتحقيق المزيد من التطور وتحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي وفقاً لأعلى المواصفات والمعايير والمتطلبات الطبية والفنية والتقنية التخصصية".

صدور موافقة #خادم_الحرمين_الشريفين على إطلاق اسم "مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية" على مجمع مستشفيات المدينة المنورة. https://t.co/OSzD4MrGzr#واس pic.twitter.com/OOQEvb34LN — واس الأخبار الملكية (@spagov) February 1, 2021

وستوفر "مدينة الملك سلمان بن عبد العزيز الطبية"، العديد من الخدمات الطبية المتخصصة لتقديم خدماتها لأهالي وسكان منطقة المدينة المنورة والمحافظات التابعة لها، منها مركز العلوم العصبية، ومركز الأورام، ومركز السكر، ومركز القلب، ومركز الأبحاث، ومركز التدريب المحاكاة، ومبانٍ عدة تشمل مبنى للطوارئ، والعيادات الخارجية، ومواقف سيارات متعددة الأدوار.