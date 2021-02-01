مصر... إعفاء كلي وجزئي من تذاكر المواصلات العامة لفئتين

قررت وزارة التضامن الاجتماعي في مصر إعفاء فئتين من تذاكر المواصلات العامة، يشمل الفئة الأولى إعفاء كلي، بينما يتم إعفاء الفئة الثانية من نصف قيمة التذاكر.

© REUTERS / Rania Gomaa بمناسبة بطولة العالم لليد.. مترو الأنفاق المصري: محفظة تذاكر إلكترونية مخفضة 50% "بوابة أخبار اليوم" المصرية، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي قررت إعفاء المسنين فوق سن الـ 70 عاما من مصروفات المواصلات العامة بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق.

وتابعت: "يشمل القرار إعفاء من بلغوا 65 عاما بنسبة 50 في المئة من قيمة التذاكر".

ولفتت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تتحمل دفع هذه التكاليف عوضا عنهم للوزارة المعنية.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية نيفين القباج، إن الوزارة تنفذ برنامجا للرعاية الاجتماعية، يهدف لتوفير خدمات رعاية جيدة وملائمة للفئات فاقدي الرعاية عملا بمبادئ حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص.