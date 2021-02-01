لمنع تفشي كورونا.. دبي تعلن مجموعة جديدة من التدابير الوقائية

اعتمدت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي مجموعة جديدة من التدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وبحسب صحيفة "البيان" الإماراتية فإن الإجراءات سيتم تطبيقها اعتبارا من يوم غد الثلاثاء الموافق 2 فبراير/ شباط وحتى نهاية الشهر.

وأوضحت اللجنة أن الهدف من هذه التدابير هو حماية المجتمع من تفشي الوباء، وضمان سلامة كافة مكوناته من مواطنين ومقيمين وزوار ومن مختلف الفئات العمرية.

وشملت القرارات الجديدة التي تم اعتمادها من قبل اللجنة:

خفض جمهور دور السينما والعروض والأنشطة والفعاليات الترفيهية والرياضية داخل القاعات والأماكن المغلقة بنسبة 50%.

تقليل الطاقة الاستيعابية داخل مراكز التسوق إلى 70%.

إلزام المنشآت الفندقية بعدم تخطي الحجوزات الجديدة لديها نسبة 70% من إجمالي حجم الإشغال الكلي للمنشأة في ذات الوقت.

ألا يزيد عدد مستخدمي أحواض السباحة والشواطئ الخاصة في المنشآت الفندقية عن 70% من قدرتها الاستيعابية.

إغلاق المطاعم والمقاهي في موعد أقصاه الواحدة بعد منتصف الليل مع عدم تنظيم أي أنشطة ترفيهية.

تشديد الرقابة وتكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من تطبيق برتوكولات الوقاية والتدابير الاحترازية.