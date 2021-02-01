رئيس الحكومة التونسي: صحيح أن الاستهلاك جريمة...لكن لا يجب أن تكون الأحكام بتلك القسوة

علق رئيس الحكومة التونسي، هشام المشيشي، اليوم الإثنين،على الحكم القضائي الذي صدر في حق الشباب الثلاثة الذين استهلكوا القنب الهندي (الزطلة) في الملعب الرياضي، بثلاثين سنة سجنا.