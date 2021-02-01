القبض على مصري استولى على مليار و500 مليون جنيه من المواطنين

تمكنت السلطات الأمنية في مصر، من القبض على مواطن استولى على مليار ونصف المليار جنيه من مواطنين بدعوى استثمارها وهرب بها.

وبحسب موقع "المصري اليوم"، ألقى فريق البحث الجنائي، بشمال المنيا، (صعيد مصر) بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة، القبض على المتهم، والمعروف باسم "مستريح مركز مغاغة"، وأحد معاونيه.

وأشارت الصحيفة إلى أن المتهمين تمكنوا من جمع مليار و500 مليون جنيه، من المواطنين بحجة الاستثمار في الرخام وتصديره للصين.

ولفتت الصحيفة إلى أن اللواء محمود خليل مدير أمن محافظة المنيا تلقى إخطارا "بالقبض على "حسين. م"، والمعروف بالمستريح، وأحد معاونيه "الحاج .ح. م" من قرية فقادة بمركز مغاغة، لتورطهما في جمع مبالغ مالية من المواطنين تجاوزت مليار و500 مليون جنيه لحجة استثمارها في الرخام والتصدير لدولة الصين".

وأكدت الصحيفة على أنه تم القبض على المتهمين أثناء تواجدهم بأحد المنازل بمركز العدوة، هربا من مطاردة المواطنين لهم بمقر إقامتهم بقرية قفادة بمركز مغاغة.

وأكدت الداخلية المصرية على أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.