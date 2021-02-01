الداخلية المصرية ترد على تقارير سوء معاملة سلافة مجدي

علقت وزارة الداخلية في مصر، على ما تم تداوله الفترة الماضية عن تعرض إحدى نزيلات سجن النساء لسوء معاملة.

وتداولت تقارير إعلامية، اليومين الماضيين، تعرض الصحفية سلافة مجدي لاعتداء وتحرش في سجن النساء بمنطقة القناطر.

وتقدم محامون نيابة عن أسرتها بشكاوى تتهم مأمور السجن ورئيس المباحث وموظفين آخرين بارتكاب الاعتداء البدني والجنسي، والمشاركة في هذه الانتهاكات. وذلك وفق حديثها أثناء جلسة تجديد حبسها في محكمة الجنايات بعد أربعة عشر شهراً من حبسها.

ومن جانبها أصدرت وزارة الداخلية بيانا نفت فيه هذه الاتهامات ووصفتها بـ"ادعاءات عارية تماما من الصحة"، وجاء في بيان الوزارة، اليوم الاثنين، أن سلافة حالتها الصحية جيدة، ولم تتعرض لأي أذى.

وجاء في البيان أنه "في إطار جهود أجهزة الأمن لكشف ملابسات ما تم تداوله بإحدى الصفحات على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي من مزاعم بشأن تعرض سولافة مجدي محفوظ سلام، نزيلة سجن القناطر (نساء) للاعتداء بالضرب والتهديد والتحرش بمقر احتجازها، بالفحص تبين أن ما تم تداوله في هذا الصدد عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلاً، وأنها مودعة بالسجن على ذمة إحدى القضايا رفقة أخريات".

وأضافت الوزارة: "أن حالتها الصحية جيدة وعلاماتها الحيوية في معدلاتها الطبيعية ويتم تقديم كافة أوجه الرعاية المختلفة لها أسوة بباقي النزيلات. يأتي ذلك الادعاء في سياق دأب الأبواق الإعلامية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية لنشر الأكاذيب والشائعات في محاولة لتأليب الرأي العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".