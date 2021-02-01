السعودية: توطين "خدمة العملاء عن بعد" يوفر 20 ألف وظيفة للمواطنين

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية اليوم الإثنين، إن أكثر من 20 ألف شاب وفتاة سعوديين، يستفيدون من قرارها الجديد بتوطين مهن "خدمة العملاء عن بعد".

وأوضح برنامج "العمل عن بعد" الحكومي، أن إجمالي المستفيدين في المهن ذات العلاقة بخدمة العملاء، تجاوز 20 ألف شاب وشابة من أصل 43 ألف شاب وشابة هم المستفيدون من برنامج العمل عن بعد.

وتقول الوزارة إن برنامج العمل عن بعد، يستهدف في الأساس فئتي النساء وذوي الاحتياجات الخاصة، بحيث يحصلون على وظائف مناسبة تتجاوز حواجز عدم توافر وسائل النقل وعدم ملاءمة مكان العمل لمتطلبات الوظائف النسائية والحاجة إلى رعاية الأطفال أو كبار السن أثناء فترة العمل.

تشير أعداد التعاقدات في العمل عن بعد إلى أن العمل عن بعد أصبح أحد حلول التوظيف في المملكة من حيث جهوزية البنية التحتية وإقبال المنشآت للتوظيف عن بعد، وتلبيته لإحتياجات الباحثين عن عمل. https://t.co/tjkaybFZNr — العمل عن بعد (@TeleworksKSA) February 1, 2021

وجاءت هذه الإحصائيات، بعد ساعات من صدور قرار الوزير سليمان الراجحي، بتوطين مهن ووظائف خدمة العملاء عن بعد، والذي يستهدف توفير فرص عمل جديدة للسعوديين في القطاع الخاص ضمن إستراتيجية حكومية لتوطين كثير من القطاعات.

وتعتمد خطط السعودية في خفض نسبة البطالة المرتفعة بين مواطنيها، على توطين وظائف القطاع الخاص بشكل رئيس، حيث يتواجد في سوق العمل نحو تسعة ملايين وافد أجنبي من أصل 13 مليون يقيمون في البلاد بجانب نحو 20 مليون سعودي.