السعودية... القبض على شخصين أطلقا أعيرة نارية في أحد الشوارع

أعلنت السلطات الأمنية في المملكة العربية السعودية القبض على شخصين أطلقا أعيرة نارية في أحد شوارع المملكة.

وبحسب موقع صحيفة "عكاظ" السعودية، أعلن المقدم زيد محمد الدباش المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، القبض على مواطنين أطلقا الأعيرة النارية في الهواء في أحد الشوارع العامة بمحافظة ظهران الجنوب.

شرطة منطقة عسير : القبض على شخصين تباهيا بإطلاق أعيرة نارية في الهواء في أحد شوارع محافظة ظهران الجنوب pic.twitter.com/l1QhWcEGwi — الأمن العام (@security_gov) February 1, 2021

​وجاء في بيان شرطة عسير: "بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخصان يتباهيان بإطلاق أعيرة نارية في الهواء في أحد الشوارع العامة بمحافظة ظهران الجنوب، معرضين سلامة الآخرين للخطر، فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هويتهما والقبض عليهما".

وأشارت إلى المقبوض عليهما، مواطنان في العقد الثالث من العمر، وتم إيقافهما واتخذت بحقهما كافة الإجراءات الأولية النظامية وإحالتهما لفرع النيابة العامة.