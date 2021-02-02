لأول مرة... خدمات الجيل الرابع تبدأ في العراق

قالت هيئة الإعلام والاتصالات في العراق، مساء أمس الاثنين، إن خدمات الجيل الرابع ستبدأ في البلاد.

وأعلنت الهيئة العامة أن شركة "آسياسيل" قامت بتسديد ديونها لهيئة الإعلام والاتصالات، وذلك حسبما أوردت قناة "السومرية" العراقية.

واعتبرت الهيئة نفسها ملزمة بالعقود التي تجدد بعد سداد الضرائب والديون المتراكمة على شركة آسياسيل، حتى نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.

وتعمل الشركة على إطلاق خدمات الجيل الرابع في البلاد، مما يوفر خدمات اتصالات بسرعة عالية وسعة كبيرة.

وأكدت الهيئة أنها تحتفظ "بحقها القانوني عن قيام شركة آسياسيل بإطلاق التشغيل التجريبي لخدمات الجيل الرابع قبل استكمال جميع متطلبات وتوقيع ملحق عقد التجديد".