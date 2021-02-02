بينهم طبيب "داعش" في كركوك... الأمن العراقي يلقي القبض على 5 إرهابيين

قالت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الثلاثاء، إن الأجهزة الأمنية في البلاد ألقت القبض على 5 عناصر لـ"داعش" بينهم امراة، شمالي البلاد.

وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، فإن وحدات وكالة الاستخبارات في كركوك تمكنت من إلقاء القبض على خمسة إرهابيين من بينهم امرأة بمناطق متفرقة من المحافظة".

وقال البيان إن المقبوض عليهم كانوا مطلوبين أمنيا، وفق احكام المادة ( ٤/ ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية".

وعن طبيعة عمل المقبوض عليهم داخل التنظيم، قال البيان إن أحدهم كان يعمل كـ "معالج لعناصر عصابات داعش بما يسمى قاطع كركوك"، مشيرا إلى أن المراة كانت تقوم بمهمة "توزيع ما يسمى الكفالات على الخلايا النائمة المتواجدة بقضاء الحويجة، أما الارهابي الثالث والمكنى أبوهاجر والإرهابيين الآخرين عملا ضمن مايسمى قاطع الحويجة".

وأكد البيان على "اعترافهم بالاشتراك في ست عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية في حقول علاس ومنطقة عجيل، فضلاً عن قيام الإرهابيين الاخرين بتسليب وقتل أحد المواطنين في محافظة كركوك وسرقة عجلته عام 2018"، لافتا إلى أنه قد "تم تدوين أقوالهم بالاعتراف وإحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل".

يشار إلى أن الأمن العراقي يشن عمليات نوعية مكثفة ضد العناصر والجماعات الإرهابية، أسفرت عن سقوط عشرات الإرهابيين في قبضة الأمن، وذلك منذ عملية بغداد الأخيرة.