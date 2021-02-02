بعد فترة برود... السودان يتطلع لأن تكون علاقاته مع قطر في مسارها الطبيعي

شددت وزارة الخارجية السودانية على أن الخرطوم تتطلع لأن تكون العلاقات مع الدوحة في مسارها الطبيعي، وذلك بعد زيارة رفيعة أجراها محمد حمديان دقلو، نائب رئيس المجلس السيادي.

وكشف وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين، عن مشاورات أجراها الوفد السوداني بقيادة نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو، خلال زيارته للدوحة، مع رئيس مجلس الشورى القطري أحمد بن عبد الله آل محمود، حول تفعيل الآليات المطلوبة لربط عمليتي سلام "الدوحة وجوبا"، حتى تكتمل حلقات السلام الشامل فى السودان، وفقا لصحيفة "السوداني".

وقال الوزير في حوار صحفي في الدوحة، إن قطر داعم أساسي للسلام في السودان والمنطقة، مشيرًا إلى وجودها كضامن وشاهد في اتفاق جوبا، لافتا إلى أن السودان يتطلع لأن تكون العلاقات بين الخرطوم والدوحة في مسارها الطبيعي.

أجرى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، الأحد، محادثات مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في العاصمة القطرية الدوحة.

ووصف دقلو المحادثات بأنها "مثمرة وبناءة"، وأشار إلى أنه ناقش خلالها مع أمير قطر القضايا الثنائية بين السودان وقطر وقضايا المنطقة، بحسب ما جاء عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وأكد دقلو في تغريدته أن "روابط الأخوة بين السودان وقطر قوية ومتجذرة، ومسيرة العلاقات والتنسيق والتعاون المشترك متواصلة لخدمة مصالح شعبي البلدين".

وشهدت العلاقات السودانية القطرية توترا بعد أن رفضت السلطات السودانية استقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية في السابع عشر من أبريل/نيسان 2019، لكن المجلس العسكري الانتقالي آنذاك رفض منح الإذن لطائرته رغم وصولها إلى الأجواء السودانية.

وتسببت الحادثة في إعفاء وكيل ​وزارة الخارجية​ السفير بدرالدين عبدالله من منصبه.