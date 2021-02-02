الكويت... قرار جديد بشأن ناشطة أساءت للقضاء

أصدرت محكمة تمييز الجنح في الكويت، اليوم الثلاثاء، قرارا جديدا في حق الفاشينيستا الكويتية، جمال النجادة.

وقررت المحكمة إخلاء سبيل النجادة، ووقف نفاذ حكم حبسها، لحين صدور الحكم النهائي، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.

وكانت محكمة التمييز رفضت، في وقت سابق، طلب إخلاء سبيل جمال النجادة، في الطعن على حكم حبسها لمدة 3 أشهر بقضية التسجيل الصوتي الذي تسيء فيه إلى النيابة العامة، وذلك بعد أن خففت محكمة الاستئناف عقوبة حبسها إلى 3 أشهر، بدلا من الحكم الذي أصدرته محكمة الجنح بحبسها لمدة عام.

ونفت جمال النجادة، أثناء التحقيق معها أمام النيابة العامة في الكويت، صلتها بتسجيل صوتي منسوب لها بهذا الخصوص، قائلة إن "التسجيل ليس لها، وأن الصوت ليس صوتها".

وكانت النجادة قد انتشر لها تسجيل صوتي تنتقد فيه وكلاء النيابة، الذين حققوا معها في قضية اتهامها بغسل الأموال ضمن مجموعة مشاهير، وذكرتهم بألفاظ مجرّمة بالقانون.