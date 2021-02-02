عراقيون يشاركون البحث عن زميلهم المفقود برحلة طيران في اليونان...صور

كشف المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في تصريح لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الثلاثاء، عن آخر تطورات البحث عن الطالب الطيار العراقي المفقود، الذي كان في برحلة تدريبية في اليونان.

وكشف الصحاف، عن تنسيق بين وزارة الخارجية ومدير عام الخطوط الجوية، كابتن كفاح حسن جبار، والذي أكد بأنه سيقوم بإرسال فريق مختص إلى اليونان لغرض التحقيق بتداعيات الحادث ومساعدة الجانب اليوناني في عملية البحث عن الطيار العراقي المتدرب.

وأوضح الصحاف، من خلال معلومات وردت للسفارة العراقية في أثينا، قالت السلطات اليونانية إنها فقدت الاتصال بإحدى الطائرات التابعة لأكاديمية أغناتيا اليونانية للطيران، التي يقودها الطيار العراقي المتدرب والمبتعث على نفقة الخطوط الجوية العراقية عمار إبراهيم أثناء إحدى الطلعات التدريبية.

وأكد أن السفارة العراقية في أثينا سارعت بمتابعة الحادث عن كثب من خلال إجراء اتصالاتها مع الجهات اليونانية المختصة ومع الأكاديمية لغرض الاستعلام عن الحادث.

ونقل الصحاف عن الأكاديمية تأكيدها أنها وبالتعاون مع السلطات اليونانية المختصة تعمل على البحث بشكل مستمر عن الطائرة المفقودة وطيارها، وأن سوء الأحوال الجوية في مناطق فقدان الاتصال بالطائرة ساهم في صعوبة عمليات البحث، لكن على الرغم من ذلك فإن العمليات جارية ومستمرة وستعلم السفارة بأي مستجدات أول بأول.

ونوه المتحدث باسم الخارجية العراقية إلى أن سفارة العراق في أثينا تؤكد استعدادها لتقديم كافة التسهيلات لغرض إنجاح مهمة الوفد المتخصص والموضوع بأكمله متابع من قبلها وستعلم الوزارة بالنتائج حال ورودها.

وأعلنت وزارة النقل في بيان أطلعت عليه "سبوتنيك"، أن زملاء الطيار المفقود عمار إبراهيم ينضمون إلى فرق الإنقاذ اليونانية.

وقالت النقل: "في خطوة مهمة شكل زملاء الطيار المفقود عمار إبراهيم المتواجدين ضمن بعثة الطلبة العراقيين إلى أكاديمية اگناتيا فرق بحث انضمت بشكل رسمي إلى فرق الإنقاذ اليونانية في منطقة كوزاني اليونانية".