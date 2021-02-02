3 ملايين يصوتون في الانتخابات الفلسطينية المقبلة

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية أن هناك عدد من الناخبين قاموا بتسجيل أنفسهم في سجل الناخبين.

وقالت اللجنة إن 90 ألف ناخب جديد سجلوا أنفسهم في سجل الناخبين، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وحسب اللجنة هناك حتى الآن مليونين و900 ألف ناخب، في سجلات الناخبين.

وأكدت اللجنة أن العدد مرشح للزيادة خلال الأيام المقبلة.

وقال مدير اللجنة المركزية هشام كحيل، إن الحملة الخاصة بالانتخابات تتصاعد تدريجيا حتى العاشر من فبراير/شباط، فيما تنتهي في 16 من الشهر نفسه.

وتحدث كحيل لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الثلاثاء، للتوعية بطريقة تسجيل الناخبين، ومراكز الاقتراع.

وكشف كحيل عن تنقية كشوف الناخبين بإزالة المتوفين، قبل عرضه على الفصائل ثم نشره.

وأصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مرسوما رئاسيا يقضي بإجراء الانتخابات العامة على ثلاث مراحل، على أن تجرى الانتخابات التشريعية القادمة بتاريخ 22 مايو/أيارالمقبل، فيما حدد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية بتاريخ 31 يوليو/ حزيران المقبل.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، يتم اعتبار انتخابات المجلس التشريعي بمثابة المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، على أن يتم استكمال المجلس بتاريخ أقصاه 31 أغسطس/آب المقبل، وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الداخلية في فلسطين.

ووجه الرئيس الفلسطيني لجنة الانتخابات وأجهزة الدولة كافة للبدء بإطلاق حملة انتخابية ديمقراطية في القدس وجميع المحافظات الفلسطينية، والبدء بحوار وطني "يركز على آليات هذه العملية"، بحسب الوكالة.