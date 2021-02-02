الصحة المصرية تكشف أسباب تراجع عدد إصابات كورونا في البلاد

كشفت وزيرة الصحة والسكان في مصر، هالة زايد، أسباب تراجع أعداد إصابات كورونا الفترة الماضية.

وقالت الوزيرة، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، إن "حملات التثقيف الصحي والتوعية بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي في مقار العمل والأماكن العامة، كان لها أثر إيجابي في انخفاض حدة الإصابات بالفيروس، بين الفئات التي تتحرك يومياً خارج المنزل مقارنة بالوضع خلال الموجة الأولى".

وأكدت أن هذا "انعكس على الحفاظ على المؤشر الاقتصادي والقوى البشرية"، بحسب ما نقله موقع "مصرواي".

واستعرضت الوزيرة أمام المجلس وضع الأكسجين السائل للمستشفيات بجميع المحافظات في ظل الجائحة، وأكدت توافر الأكسجين في جميع المستشفيات حالياً، بالإضافة إلى مخزون احتياطي، موجهة الشكر لوزيرة الصناعة وجميع المصنعين، الذين أسهموا بجهودهم في حل هذه المشكلة.

وقالت وزيرة الصحة المصرية إنه تم الحصول على 50 ألف جرعة من شركة استرازينيكا يوم 31 يناير 2021، وعرضت على المجلس موقف التطعيم باللقاح للعاملين في القطاع الصحي ضمن الأولوية الأولى لتلقي اللقاحات.

وأشارت الوزيرة إلى أنه بالنسبة لموقف مبادرة زيارات متابعة حالات العزل المنزلي، "تم خلال شهر يناير تنفيذ 64 ألف زيارة، وصرف الأدوية لـ17 ألف حالة، وتوزيع 604 من أجهزة Pulse Oximeter على مرضى العزل المنزلي".

وتراجعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مصر الفترة الماضية بعدما تجاوزت الألف إصابة يوميا عادت إلى متوسط 500 حالة يوميا.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية في بيانها اليومي أمس، تسجيل 541 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 44 حالة جديدة.