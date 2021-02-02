تسجيل
13:17 GMT02 فبراير/ شباط 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    عائلة تسير في شارع طرابلس، مركز القتال بين قوات المعارضة الليبية وقوات معمر القذافي في مصراتة، 22 مايو 2011

    3 سيدات يترشحن لقيادة المرحلة المقبلة في ليبيا... هل لهن فرص؟

    © AP Photo / Rodrigo Abd
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/10/1047528228_0:281:3072:2009_1200x675_80_0_0_47871ef2b08db3d46dbe2b06c764340a.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202102021047983034-3-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%86-%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%87%D9%84-%D9%84%D9%87%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%9F/

    يستعد المشاركون في الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف حاليا، اليوم الثلاثاء، للتصويت على المرشحين لقيادة المجلس الرئاسي الجديد، الذي يتكون من 3 أعضاء مباشرة بعد استكمال الجلسات التفاعلية مع المرشحين.

    بنغازي - سبوتنيك. ومنذ أن بدأ مارثون الترشيحات الليبية تقدمت 45 شخصية من بينها 3 نساء ترشحن لشغل منصب رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء، فهل فرص نجاح المرأة للفوز بهذه المناصب مستحيلة؟

    تقول المحامية والناشطة الحقوقية نيڤين الباح، في لقاء خاص مع وكالة "سبوتنيك"، إن "حظوظ المرأة قد تكون ضعيفة ولكنها غير مستحيلة، خصوصا في ظل وجود جهود أممية تدعم تمكين المرأة على المستوى المحلي والدولي".

    الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني ويليامز
    © Sputnik . Maryam qadirah
    ويليامز: مرشحو السلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا يمثلون جميع أطياف المجتمع

    وأشارت الباح إلى أنه "بحسب قرار مجلس الأمن الدولي 1325 التابع للأمم المتحدة أكد على أخذ كافة التدابير اللازمة في المسائل المتعلقة بمشاركة المرأة في عمليات صنع القرار والعمليات السلمية الأمر الذي يستحق خوض التجربة".

    واعتبرت المحامية الليبية أن "تواجد المرأة ومشاركتها أمر مهم والتزام أدبي يقع على عاتق كثير من النساء، خصوصا وأن النساء في ليبيا شاركن في العديد من التجارب، وكان لهن أدوار وبصمات واضحة في صنع السلام والحث على الاستقرار، رغم تعرضهن لتهديد والقتل والعديد من الانتهاكات إلا أنهن متواجدات على الساحتين السياسية والمدنية".

    وحول تباين المواقف داخل المجتمع الليبي بين الرافض لترشح المرأة للمناصب قيادية وبين المؤيد لحق المرأة في الترشح، قالت الباح "المجتمعات الذكورية بطبيعتها ترفض فكرة وجود المرأة كقائد في الصفوف الأمامية بمواقع صنع القرار".

    وأضافت "حقيقة الأمر لا يوجد أي مانع قانوني  يمكن أن يحول بين المرأة وبين تقلدها أي منصب".

    وتابعت الباح أنه "لا يخفى على أحد أن كثيرا من الرجال باتوا يثقون في المرأة بعد خوض العديد من التجارب التي أثبتت فيها قدرتها على المواجهة، وصنع القرار وتحمل المسؤولية القانونية والأدبية عندما كانت في المجلس الوطني الانتقالي والمؤتمر والبرلمان".

    وأردفت "المواقف من ترشح المرأة للمناصب القيادية، وعلى الرغم من تباينها، لم تعكس اعتراضا حادا أو انحيازا شديدا للرجل، بل تركزت غالبية ردود الأفعال على مسألة تكرار ترشح نفس الأسماء والوجوه بل تمثل أقواها في عدم تقبل الكثير من أسماء الرجال الذين كان لهم دور أساسي في الحرب أو شاركوا فيها"، بحسب قولها.

    وحول ما سيكون عليه الوضع في ليبيا في حال فازت إحدى السيدات برئاسة المجلس الرئاسي أو برئاسة الحكومة، قالت الباح "برأيي الشخصي الشارع الليبي متابع جيد ويمتلك وعيا كافيا، ولن يكرر أخطاء الماضي في الانتخابات ولن يتبع نفس المعايير السابقة في اختيار المرشحين".

    ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس
    © Sputnik . Mariam Gidera
    الجمعية الليبية القضائية تضع شرطا لقبول ترشح هذه الشخصية لرئاسة ليبيا

    وأشارت الحقوقية الليبية إلى أن "الكثير من المسؤولين الذين تسببوا في عرقلة العملية السياسية وأخفقوا في إدارة الأزمة جاءوا بطريقة ديمقراطية، وعن طريق صناديق الاقتراع رغم أن الخيارات كانت متاحة على أساس المشاريع ومدى مصداقية تنفيذها".

    وأشارت الباح إلى أن "الخيارات القبلية والجهوية كانت هي المسيطرة على المشهد الانتخابي".

    وأردفت الباح "لا أعتقد أن الشارع سيرفض تولي المرأة أي منصب أو يعرقل وجودها في أماكن صنع القرار".

    واعتبرت الباح أن "المخاوف الحقيقة تتمثل في إمكانية استغلال المرأة من قبل بعض الجماعات والأحزاب ووضعها في إطار يخدم أهداف ومصالح لا يليق بمكانتها الوطنية والتضحيات التي قدمتها الكثير من النساء أمثال المحامية سلوى بوقعيقيص وعضو المؤتمر الوطني فريحة البركاوي (اغتيلتا قبل نحو ست سنوات)".

    ونشرت البعثة قائمة المرشحين للمجلس الرئاسي ومنصب رئيس الوزراء وذلك بعد انتهاء فترة الأسبوع لتلقى الترشيحات لمناصب السلطة التنفيذية والتي انتهت في 28 يناير/كانون الثاني الحالي.

    ملتقى الحوار السياسي الليبي
    © Sputnik . sputnik
    ليبيا... ملتقى الحوار السياسي يعقد جولة محادثات في جنيف

    يذكر أن ( إيمان الكشر، وآمال جراي، وماجدة وفتي) نساء ليبيات برزت أسماؤهن ضمن قائمة المرشحين التي أعلنت عنها بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا، والتي ضمت 24 شخصية ترشحوا للمجلس الرئاسي بينهم جراي، و21 لمنصب رئيس الوزراء بينهم الكشر ووفتي، خلال الفترة الانتقالية قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة نهاية العام الحالي.

    وقالت إيمان عمران محمد الكشر، إحدى المترشحات لرئاسة الوزراء بالسلطة الجديدة في ليبيا، لوكالة "سبوتنيك"، إن تقدمها للترشح لرئاسة الوزراء، تمثل رغبة في تمكين المرأة والشباب من لعب دور فعال خلال مرحلة المقبلة، وأشارت إلى أنه كان هناك عزوف كبير من قبل هذه شريحة لصعوبة المرحلة ومدتها القصيرة.

    وتابعت الكشر "بالتأكيد هناك من يرى أن الرجل لم يقدم شيئا، بينما من الممكن أن تقدم المرأة، وبين من يرى أن المرأة لا تصلح للحكومات وتبقى هذه الآراء وجهات نظر، ومن حقنا الترشح للمناصب القيادية حتى في المراحل الصعبة فنحن قادرات على تحمل الصعاب أيا كانت".

    وحول الموقف فيما لو فازت إحدى السيدات بقيادة المجلس الرئاسي أو برئاسة الوزراء، وهل من الممكن أن يتقبل الشارع الليبي أو الأطراف السياسية الأخرى بهذا اعتبرت المرشحة الليبية لشغل منصب رئيس الوزراء أن "هذا الأمر تم الاتفاق عليه بضغوطات ولا يمكن لأحد الاعتراض عنه، والأهم هو تقبل الأمر ووضع أيدينا بأيدي بعض للنهوض بالوطن".

    وأردفت الكشر قائلة "الوطن ليس حكراً لا على الرجال ولا على السيدات، فالمهم أن يكون هناك ناتج إيجابي".

    يذكر أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي الـ 75  شخصية ليبية يستعدون اليوم الثلاثاء للجولة الأولى للتصويت على رئاسة المجلس الرئاسي وأعضائه الثلاثة بعد استكمال مداخلات التفاعلية من قبل أعضاء ملتقى الحوار السياسي والبعثة الأممية مع المترشحين  لهذا المناصب وذلك وفقاً لخارطة الطريق التي اعتمدها الملتقى في تونس منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لاختيار السلطة التنفيذية الجديدة التي ستحكم البلاد لفترة انتقالية قصيرة، لتسيير شؤون البلاد وتهيئتها لإجراء استفتاء على مشروع الدستور الليبي قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية  المقررة في الرابع والعشرين من كانون الأول/ديسمبر المقبل.

    ملتقى الحوار السياسي الليبي
    © Sputnik . sputnik
    إعلان قائمة المرشحين لمناصب السلطة التنفيذية في ليبيا

    وأعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا في بيان صحافي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، أن سيبدأ ملتقى الحوار السياسي الليبي فعالياته اليوم الثلاثاء صباحاً باستكمال الجلسات التفاعلية مع المرشحين للمجلس الرئاسي المكون من ثلاثة أعضاء.

    وأكدت البعثة في بيانها أنه فور اختتام الجلسات التفاعلية، سيصوت ملتقى الحوار السياسي الليبي على مناصب المجلس الرئاسي، على أساس المجمع الانتخابي، وذلك وفقًا  لآلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة والتي تم الاتفاق عليها في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي".

    وتنص آلية السلطة التنفيذية الجديدة لاختيار قادة ليبيا الجدد، على أن يقوم كل إقليم من الأقاليم الثلاثة (طرابلس – برقة - فزان) بتسمية مرشحهم إلى المجلس الرئاسي معتمدا على مبدأ التوافق في الاختيار، وإذا تعذّر التوافق على شخص واحد من الإقليم، يقوم كل إقليم بالتصويت على أن يتحصل الفائز على 70 بالمئة من أصوات الإقليم.

    وفي حال تعذر ذلك يتم التوجه إلى تشكيل قوائم من كل الأقاليم مكونة من 4 أشخاص كل منهم يحدد المنصب الذي يترشح له (رئاسة المجلس الرئاسي، عضوية المجلس الرئاسي، رئاسة الوزراء).

    ويجب أن تحصل كل قائمة على 17 تزكية (بواقع 8 من الغرب، 6 من الشرق و3 من الجنوب)، والقائمة التي تحصل على 60 بالمئة من أصوات القاعة تفوز في الجولة الأولى.

    وإنْ لم تحصل أي من القوائم على هذه النسبة، تتنافس في الجولة الثانية القائمتين اللتان حصلتا على النسبة الأعلى على أن يتم اختيار القائمة التي تفوز بـ 50 بالمئة + 1 من الأصوات في الجلسة العامة.

    انظر أيضا:

    وليامز لأعضاء "الحوار الليبي": هذه هي الأسئلة التي ينبغي أن تسألوها للمرشحين
    مرشحة ليبية: لن نسمح بأي تدخل في شؤوننا الداخلية وهناك تقبل كبير لدور روسي إيجابي
    هل تفوز المرأة بمنصب رئاسة الحكومة الليبية وتغير التاريخ السياسي النمطي؟
    مصادر وخبراء: تصويت جنيف سيخرج بمجلس رئاسي وحكومة ليبية تحت أي ظرف
    ديوان المحاسبة الليبي يعلن عن منظومة لفحص نفقات العلاج في الداخل والخارج
    الكلمات الدلالية:
    النساء, نساء, إجراء الانتخابات الليبية, الانتخابات الليبية, أخبار بنغازي, بنغازي, أخبار ليبيا, أزمة ليبيا, ليبيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عاصفة ثلجية ضخمة في نيويروك، الولايات المتحدة الأمريكية 1 فبراير 2021
    عاصفة ثلجية غير مسبوقة في مدن أمريكية
    سلام... على المرشحين لجائزة نوبل للسلام
    سلام... على المرشحين لجائزة "نوبل للسلام"
    5 أطعمة ممنوعة إذا كنت تريد أن تتمتع ببشرة صحية
    5 أطعمة ممنوعة إذا كنت تريد أن تتمتع ببشرة صحية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك