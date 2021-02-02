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    علم الإمارات و علم أبو ظبي، أغسطس 2020

    "ممر السلام"... إسرائيل تريد فتح خط بري مع الإمارات لنقل البضائع بثلاثة أيام

    © REUTERS / CHRISTOPHER PIKE
    العالم العربي
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    تدرس إسرائيل إمكانية إنشاء ممر تجاري بري مع الإمارات العربية المتحدة من أجل تطوير علاقتها الثنائية.

    تريد إسرائيل إمكانية وصول مقطورات وشاحنات تحمل بضائع من الإمارات إلى إسرائيل في غضون ثلاثة أيام والعكس صحيح.

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    تم توضيح النية من قبل إيتان نائِة، رئيس البعثة الإسرائيلية في أبوظبي، خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

    وقال نائِة الدبلوماسي البالغ من العمر 57 عامًا والذي عمل سابقًا كسفير لإسرائيل والذي من المتوقع أن يقدم أوراق اعتماده الدبلوماسية رسميًا إلى حكومة الإمارات العربية المتحدة قريبًا: إن "الروابط الجوية والبحرية الحالية تسمح بمرور البضائع بين البلدين في غضون ساعات قليلة وعبر طرق الشحن في غضون 16 يومًا".

    وأضاف: "نحن ندرس الآن إمكانية وصول المقطورات والشاحنات التي تحمل البضائع من الإمارات العربية المتحدة إلى إسرائيل في غضون ثلاثة أيام والعكس بالعكس في المستقبل القريب".

    وتابع: "أعتقد حقًا أن الإمارات العربية المتحدة في الجزء الشرقي من شبه الجزيرة العربية وإسرائيل في الجزء الغربي من آسيا، على البحر الأبيض المتوسط​، يمكن أن تخلق ممرًا تجاريًا عبر البر والبحر [إلى بقية العالم]". وقال:

    "ممر السلام" هذا سيخلق إمكانيات كبيرة للتجارة والسياحة.

    وأشار إلى أن إسرائيل لديها اتفاقيات تجارية مع العديد من الدول الغربية، بينما تتمتع الإمارات العربية المتحدة بعلاقات تجارية قوية مع دول الإسلامية، ومن خلال توحيد الجهود، يمكن للإمارات وإسرائيل الاستفادة بشكل متبادل من نقاط القوة التجارية لبعضهما بعضا.

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    منذ أن أقامت الإمارات العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بعد توقيع اتفاقيات إبراهيم، نتج عن الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين تدفق السياح من إسرائيل إلى الإمارات العربية المتحدة. وقال نائِة إن نحو 130 ألف سائح إسرائيلي زاروا الإمارات في أعقاب اتفاقيات السلام.

    ونوه لوجود احتمالية لنحو 50 ألف إسرائيلي شهريًا يريدون زيارة الإمارات خلال فصل الشتاء. "نحن نتحدث عن بضع مئات الآلاف من الزوار في السنة".

    وتوقع أنه بمجرد اكتمال التطعيم ضد كوفيد-19 في كلا البلدين، ستزيد حركة السياحة. "أعلم أن شركات السياحة الإماراتية تقوم بالفعل بإجراء استفسارات حول الباقات في إسرائيل. يوجد في إسرائيل العديد من المناطق المناخية والغابات والجبال والمسطحات المائية التي ستجذب الزوار من دولة الإمارات العربية المتحدة".

    على صعيد الأعمال، قال إن إسرائيل حددت نحو 29 مجالًا محتملاً للتعاون مع الإمارات، وتم بالفعل توقيع اتفاقيات ثنائية في ثمانية مجالات.

    وأضاف: "أعتقد أن هناك متسعًا كبيرًا للاستثمارات المتبادلة. المزيد من الشركات الإسرائيلية ستفتح مكاتبها الأمامية هنا في الإمارات أو ستقيم مصانع.

    في غضون ذلك، وصلت تجارة دبي مع إسرائيل في خمسة أشهر، من سبتمبر/أيلول 2020 إلى يناير/كانون الثاني 2021  إلى مليار درهم.

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    أبو ظبي, تل أبيب
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