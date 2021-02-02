الأرصاد المصرية تحذر من طقس الأيام المقبلة

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر تحذيرا للمواطنين من سوء الأحوال الجوية الفترة المقبلة.

وحذرت الهيئة، في بيان لها، من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدءا من الأربعاء، حيث تشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة حتى يوم الجمعة المقبل، بحسب موقع "مصراوي".

وأوضح بيان الهيئة أن "حالة عدم الاستقرار تبدأ من السواحل الشمالية الغربية وسيناء، وتمتد خلال هذه الفترة إلى باقي أنحاء البلاد".

وأشار البيان إلى أن "الأمطار ستكون متوسطة إلى غزيرة وتكون رعدية أحيانًا على السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة".

وحذرت الهيئة من وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وأكدت الهيئة أن حالة عدم الاستقرار سوف تتسبب في اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأبيض والأحمر، ويصل ارتفاع الأمواج من مترين وحتى ثلاثة أمتار ونصف المتر.