منح الترخيص لإطلاق أول قمر صناعي تونسي

منحت وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ترخيصا لإطلاق أول قمر صناعي تونسي "شالينج وان"، وذلك بعد استفياء كافة الشروط الفنية والتقنية والقانونية للمشروع.

وأكدت "تلنات القابضة" (TLNET)، التي قدمت الملف للوكالة باعتبارها الهيكل الدولي الوحيد المختص في هذا المجال، "حصول تونس على هذا الترخيص"؛ وفقا لما نقلته قناة التاسعة التونسية.

وأصدرت "تلنات القابضة"، اليوم الثلاثاء، بلاغا جاء فيه: أن "وكالة الأمم المتحدة للاتصالات، قد أعلمت جميع دول العالم عبر موقعها الرسمي بقرار منحها رخصة الاتصالات لإطلاق "تشالينج وان"، وهو إجراء يتم اعتماده في كافة مشاريع الأقمار الصناعية".

"تشالينج - وان" هو أول قمر صناعي عربي مصنع بإمكانيات محلية في مجمع "تلنات القابضة" المختصة في قطاع صناعة البرمجيات والأنظمة الإلكترونية والأنشطة الهندسية.

وكان سابقا، قد أعلن عن أنه سيتم إطلاق القمر الصناعي، يوم 20 مارس/ آذار من السنة الجارية، بواسطة الصاروخ الفضائي الروسي "سايوز 2" من قاعدة كازاخستان، تزامنا مع الذكرى الـ 65 لاستقلال تونس.