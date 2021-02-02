تونس... "النهضة" تطالب بتشكيل قوة خاصة لحماية البرلمان من "بلطجة المهرجة"

دعت حركة "النهضة" التونسية، اليوم الثلاثاء، رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى تشكيل قوة خاصة لحماية البرلمان من "بلطجة" نائبة وصفها قيادي في الحركة بـ "المهرجة".

جاء ذلك في تدوينة للقيادي في الحركة رفيق عبد السلام، عقب حالة من التوتر والفوضى سادت الجلسة العامة للبرلمان بسبب هتاف رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر النائب عبير موسي مستخدمة مكبر صوت مرددة عددا من الشعارات منها " حكومة العرش لا تلزمنا"، مما عطل سير أشغال الجلسة، بحسب قناة "نسمة" الخاصة.

وقال عبد السلام في حسابه على "فيسبوك": "أدعو رئيس الحكومة إلى إصدار مرسوم بتكوين قوات أمن خاصة تتولى حماية مجلس نواب الشعب وتضع حدا لبلطجة المهرجة عبير موسي وأمثالها".

وأضاف القيادي بالنهضة ''النقاش حر ومفتوح في المجلس ولا قيود على ذلك، وهذه طبيعة النظام الديمقراطي، أما تعطيل الجلسات العامة، وإدخال مصدح (مكبر صوت) إلى قاعة الجلسة وممارسة "التبوريب" على الطريقة العبيرية، فهو اعتداء موصوف ومكتمل الأركان على مؤسسة من مؤسسات الدولة".

وكانت النائب الأول لرئيس مجلس النواب التونسي، قد اعتبرت في وقت سابق اليوم أن أفعال عبير موسي "غير مسؤولة".

وبدأت الشواشي الجلسة اليوم بالترحم على وفاة والد النائب محمد الفعاس، ووفاة والدة النائبة كنزة عجالة، والمحامي والمفكر التونسي حسن الغضباني.

ودعت النواب إلى تلاوة الفاتحة على أرواح المتوفين إلا أن عبير موسي واصلت هتافها وصراخها عبر مكبر الصوت أثناء تلاوة الفاتحة، وفق "نسمة".

وتعطلت جلسة اليوم الثلاثاء من البرلمان، نتيجة ما وصفته القناة " بـ"الصراخ" في وجه وزير الاقتصاد علي الكلعي. ودعت الشواشي إلى "عدم مضايقة الوزير".