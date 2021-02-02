بدء التصويت على الأسماء المرشحة للمجلس الرئاسي الليبي في جنيف اليوم

يواصل أعضاء ملتقى الحوار السياسي اجتماعاتهم لليوم الثاني على التوالي في إطار عملية التصويت لاختيار أعضاء المجلس الرئاسي والحكومة.

وأكدت مصادر من الملتقى أن عملية التصويت ستبدأ خلال اليوم، الثلاثاء.

وأضاف المصدر في حديثه لـ"سبوتنيك" أن التصويت اليوم سيكون على أعضاء المجلس الرئاسي فقط، وأنه سيكون في حدود الساعة الرابعة بتوقيت جنيف.

وفيما يلي قائمة بأسماء المرشحين للمجلس الرئاسي، والمرشحين لمنصب رئيس الوزراء:

المرشحون للمجلس الرئاسي

إدريس سليمان أحمد القايد، أسامة جويلي، أسعد محسن زهيو، خالد السائح، خالد عمار المشري، سلامة إبراهيم الغويل، سليمان أسويكر عوض، الشريف الوافي، صلاح الدين النمروش.

طارق عبد الله الأشتر، عبد الرحمن محمد أبو القاسم البلعزي، عبد الرحيم علي محمد الشيباني، عبد الله حسين اللافي، عبد المجيد غيث سيف النصر، عقيلة صالح قويدر، علي أبو الحجب.

علي محمود بوخيرالله، عمر مهدي أبو شريده، ماجدة وفتي، محمد القمودي الحافي، محمد حسن سليمان البرغثي، محمد منفي، مصطفى عبد الحميد دلاف، موسى الكوني.

المرشحون لمنصب رئيس الوزراء

آمال جراي، أحمد عمر أحمد أمعيتيق، أسامه الصيد، إيمان كشر، جمال أبوبكر عمران أبوغرين، الحرمين محمد الحرمين، خالد محمد عبد الله لغويل، ضو عبد الله أبوضوايه، عاطف ميلود الحاسيه، عبد الحميد محمد دبيبه، عبد الرحيم مختار المنتصر، عبد الرزاق أحمد عبد القادر، عثمان عبد الجليل محمد، فتح الله حسين عبد الكريم محمد، فتحي علي عبد السلام باشاغا، فضيل الأمين، محمد الأنصاري، محمد عبد اللطيف المنتصر، محمد معين منصور الكيخيا، مفتاح حمادي، هشام عبد الله أبو الشويكات.