وزير داخلية عربي مدعو لزيارة إسرائيل... صورة

دعا وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أمير أوحانا، اليوم الثلاثاء، وزير داخلية عربي لزيارة بلاده، معلنا إطلاق تعاون بين الوزارتين.

جاء ذلك في لقاء جمع أوحانا ووزير الداخلية البحريني راشد بن عبد الله آل خليفة، عبر تطبيق "زوم"، بحسب ما أفادت به قناة "كان" الإسرائيلية.

واتفق أوحانا وآل خليفة على البدء في الإجراءات اللازمة لإطلاق تعاون بين وزارتيهما، وفق المصدر ذاته.

ودعا أوحانا الوزير البحريني إلى زيارة إسرائيل، فيما دعاه الأخير أيضا إلى زيارة المنامة.

השר אמיר אוחנה שוחח עם שר הפנים הבחרייני שיח' רשיד בן עבדאללה אאל ח'ליפה. השניים סיכמו כי משרדיהם יחלו בעבודת מטה ליצירת שיתופי פעולה, והזמינו זה את זה לביקור רשמי במדינותיהם@gilicohen10 pic.twitter.com/E40bElcCXq — כאן חדשות (@kann_news) February 2, 2021

ووقعت إسرائيل مع كل من البحرين والإمارات، اتفاقين لتطبيع العلاقات في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ولاحقا وقعت تل أبيب مع كل من أبوظبي والمنامة اتفاقات في مجالات مختلفة بينها الطيران والتجارة والاستثمار.