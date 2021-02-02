الكثيري: قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي ستكون في عدن خلال أيام

أعلن المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، أن قيادة المجلس الانتقالي ستعود خلال الأيام القادمة إلى العاصمة المؤقتة عدن ، مؤكدا في الوقت نفسه عدم وجود ما يمنع عودة الرئيس هادي إلى عدن.

موسكو- سبوتنيك. وقال الكثيري في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "المجلس الانتقالي خلال أيام سيكون في عدن ولا يوجد ما يمنع أو يعيق عودة قيادة المجلس إلى العاصمة عدن، كل ما في الأمر أن القيادة كانت خلال الأشهر الماضية موجودة لدى الأشقاء في المملكة العربية السعودية للاتفاق على آليات تنفيذ اتفاق الرياض".

وتابع: "مضينا في هذا الجانب وتم تنفيذه وجاء بعد ذلك الزيارة التي نعتبرها تاريخية إلى روسيا الاتحادية وخلال الأيام والأسابيع القادمة ستكون قيادة المجلس الانتقالي في عدن".

وأضاف المتحدث: "بالنسبة للحكومة موجودة ونحن ندعم وجودها وتحركاتها، على أساس أنها تقوم بتلبية احتياجات الناس في المحافظات المحررة ووقف انهيار الخدمات ووقف انهيار العملة وأيضا تعزيز الأمن والاستقرار في محافظات الجنوب المحررة ووزرائنا في الحكومة يعملون مع إخوانهم الوزراء الآخرين في هذا السياق وفِي هذا المسار".

وتابع: "لا أدري أي مؤسسات أخرى يمكن أن نضمن عودتها، الرئيس هادي بإمكانه في أي وقت العودة متى ما رأى ذلك وأولا وأخيرا هو جنوبي ونحب أن يوجد في منطقة من مناطق الجنوب وفِي العاصمة عدن تحديدا وبالنسبة لنا لا يوجد أي مانع. مجلس النواب طبعا هذه مؤسسة لم نتعامل معها في السابق واتفاق الرياض لم يتناول مسألة أن تنعقد الاجتماعات في عدن ونحن ملتزمون بالاتفاق".