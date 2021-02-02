وزير الخارجية الإسرائيلي يكشف تفاصيل أول اتصال هاتفي مع نظيره المغربي

كشف وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، اليوم الثلاثاء، تفاصل أول اتصال هاتفي مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، منذ اتفاقية التطبيع الموقعة بينهما في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وقال أشكنازي في تغريدة عبر "تويتر" اليوم، "لقد أجريت أول محادثة ودية ودافئة اليوم مع نظيري المغربي السيد ناصر بوريطة".

وأضاف

"اتفقنا على العمل معا من أجل التنفيذ السريع للاتفاقيات بين المغرب وإسرائيل، كما ناقشنا زيادة التعاون الثنائي وكذلك القضايا الإقليمية الأوسع".

I had a warm and friendly first conversation today with my Moroccan counterpart, Mr. Nasser Bourita. We agreed to work together to rapidly implement the agreements between Morocco & Israel. We also discussed increasing bilateral cooperation as well as wider regional issues. pic.twitter.com/1zWjmlz6MO — גבי אשכנזי - Gabi Ashkenazi (@Gabi_Ashkenazi) February 2, 2021

وأعلن المغرب في ديسمبر الماضي استئناف علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل، ليصبح سادس بلد عربي بعد السودان والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن ومصر.

وعقب إعلان اتفاق التطبيع، أكد المغرب أن الاتفاق لا يمس بأي حال من الأحوال، التزام المغرب الدائم بالدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة، وانخراطه البناء من أجل إقرار سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط.

وتضمن الاتفاق أيضا، تشجيع التعاون في الاقتصاد والتكنولوجيا والطيران المدني والتأشيرات والخدمات القنصلية والسياحة والماء والطاقة والأمن الغذائي وغيرها من القطاعات.