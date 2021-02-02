صحيفة عبرية تكشف سرا عن زيارة وزير الاستخبارات الإسرائيلي للسودان

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن زيارة وزير الاستخبارات الإسرائيلي إلى السودان الأسبوع الماضي، أسفرت عن اتفاق على التعاون في مشاريع في مجال الزراعة والطاقة المتجددة والصحة والطيران، ومجالات أخرى مهمة.

وأفادت الصحيفة بان كوهين أقنع المسؤولين في الخرطوم بأن لدى بلاده شركات للأسمدة تبيع منتجاتها في أكثر من 100 دولة في العالم، وتساهم هذه المنتجات إمكان زيادة إنتاج المزارعين ومجال الزراعة بوجه عام، دون أي تأثيرات مضرة على البيئة.

وأكدت أن الوزير الإسرائيلي أقنع المسؤولين في السودان بأن "البقر" في بلاده ينتج أعلى معدل للحليب حول العالم، بدعوى أن معدل إنتاج كل بقرة في إسرائيل يبلغ 12 ألف لتر سنويا، في حين أن معدل إنتاج البقرة في الولايات المتحدة 10 آلاف لتر فقط، وفي الاتحاد الأوروبي 6.5 آلاف فقط.

وأجرى كوهين زيارة إلى الخرطوم، الأسبوع الماضي، استغرقت ساعات، التقى خلالها مسؤولين في السلطة الانتقالية بالسودان، بينهم رؤساء المنظومة العسكرية والاستخبارات في زيارة هي الأولى لوزير إسرائيلي إلى البلد العربي الإفريقي.

وسبق أن أعلن السودان في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تطبيع علاقته مع إسرائيل، وفي اليوم نفسه أعلنت واشنطن أنها قررت رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، التي أدرجت عليها الخرطوم منذ عام 1993، وهو القرار الذي دخل الشهر الماضي حيز التنفيذ.